Оскільки грози зі зливами і шквалами прогнозують до кінця доби, гідрослужби продовжують роботу у посиленому режимі.

Надвечір 7 липня у Києві розпочалась гроза із дощем. Негода призвела до локальних підтоплень у двох районах Києва.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Зазначається, що у Голосіївському і Печерському районах столиці працюють гідрослужби. Зокрема, дорожники залучають мотопомпи й інше насосне обладнання.

В КМДА повідомили, що основна частина підтоплень відбулась не на балансових вулицях дорожньої служби.

“Важливо, що напередодні у цих та інших районах зливостоки розчищали. І на початок дощу вони були чистими. Проте зливи залпові і система дощової каналізації не розрахована на таку кількість опадів”, - наголосили в пресслужбі.

Оскільки грози зі зливами і шквалами прогнозують до кінця доби, гідрослужби продовжують роботу у посиленому режимі.

Нагадаємо, заступник директора “Київавтодору” отримав підозру в службовій недбалості зі збитками у майже 2 млн гривень. Йому інкриміновано службову недбалість.