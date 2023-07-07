"Ми працюємо заради і інших спільних виробництв - виробництва снарядів, виробництва гармат", - повідомив Президент Зеленський.

Україна і Словаччина підписали контракт на виробництво 16 САУ "Zuzana 2".

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з главою Словаччини Зузаною Чапутовою.

"Підписано контракт про виробництво 16 самохідних гаубиць "Zuzana 2". Звичайно, ми працюємо заради і інших спільних виробництв - виробництва снарядів, виробництва гармат...", - сказав Зеленський.

Президент додав, що Україна також готова купувати словацьку техніку, призначену для розмінування.

"Я вдячний за вашу готовність допомагати нам із гуманітарним розмінуванням. Ми готові купувати відповідну словацьку техніку. Ми в цьому зацікавлені, як і створювати нові виробництва такої техніки для розмінування", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 7 липня Президент України прибув до Словаччини. До цього Зеленський відвідав Чехію. За підсумками зустрічі чеський прем'єр Петр Фіала повідомив, що Чехія незабаром передасть Україні гелікоптери, боєприпаси та візьме участь у підготовці українських льотчиків на винищувачах F-16.