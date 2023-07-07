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Російська авіація обстріляла авіабомбами два населені пункти Херсонщини

Пошкоджені фасад памʼятки культури, приміщення виробничого підприємства та житлові будинки.

Російська авіація вкотре обстріляла населені пункти Козацьке та Веселе на Херсонщині.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Близько 10:00 7 липня по населених пунктах окупанти випустили чотири керовані авіабомби. 

"Через ворожі удари пошкоджено фасад памʼятки культури, приміщення виробничого підприємства та житлові будинки. На щастя, мирні люди не постраждали", - зазначили в ОВА.

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Нагадаємо, нині вороги також вдарили по Запоріжжю з ракет С-300. На місці обстрілу спалахнула пожежа.

Минулої доби ворог випустив 371 снаряд з різних видів озброєння по Херсонщині. Були поранені 10 людей.

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