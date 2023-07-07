Російська авіація обстріляла авіабомбами два населені пункти Херсонщини

Російська авіація вкотре обстріляла населені пункти Козацьке та Веселе на Херсонщині.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Близько 10:00 7 липня по населених пунктах окупанти випустили чотири керовані авіабомби.

"Через ворожі удари пошкоджено фасад памʼятки культури, приміщення виробничого підприємства та житлові будинки. На щастя, мирні люди не постраждали", - зазначили в ОВА.

Нагадаємо, нині вороги також вдарили по Запоріжжю з ракет С-300. На місці обстрілу спалахнула пожежа.

Минулої доби ворог випустив 371 снаряд з різних видів озброєння по Херсонщині. Були поранені 10 людей.