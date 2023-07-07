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Учора ворог випустив 371 снаряд з різних видів озброєння по Херсонщині

Внаслідок російської збройної агресії поранення дістали 10 людей.

Учора ворог випустив 371 снаряд з різних видів озброєння по Херсонщині
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба Офісу генпрокурора України

Протягом минулої доби, 6 липня, ворог здійснив 77 обстрілів Херсонської області, випустивши 371 снаряд з мінометів, артилерії, танків, "Градів", авіації та БПЛА.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, по Херсону ворог випустив 37 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, будинок культури у селі Таврійське та заклад торгівлі у Херсоні. Через російську агресію 10 людей дістали поранення.

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Нагадаємо, протягом 5 липня росіяни 84 рази обстріляли Херсонську область, випустивши 430 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", авіації та БпЛА. Двоє людей загинули, десятеро поранені.

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