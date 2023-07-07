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Кількість загиблих від удару по Львову зросла до десяти (оновлено)

Поранені ще 42 людини. 

Кількість загиблих від удару по Львову зросла до десяти (оновлено)
Фото: Іван Станіславський

Кількість загиблих унаслідок російського удару по будинках у Львові зросла до десяти. Ще 42 людини отримали поранення.

Про знайдення тіла десятої жертви повідомив у Telegram мер Андрій Садовий о 7:44. Він сказав, що рятувально-пошукова операція завершується.

"Зараз надзвичайники вивільняють загиблу від завалів. На цьому рятувально-пошукову операцію буде завершено", – написав він. 

Серед 42 поранених – троє дітей, повідомили вранці в МВС

Учора серед ночі російська армія вдарила крилатими ракетами "Калібр" по житловій багатоповерхівці у Львові. Будівля значно зруйнована. Мер Львова Андрій Садовий назвав це найбільшою атакою на цивільну інфраструктуру міста за всю війну. Зруйновано понад 50 помешкань, також є влучання в обʼєкт інфраструктури.

Також пошкоджені: 10 гуртожитків, будинок дитини, два виші. Пошкоджені школа та підстанція. 

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