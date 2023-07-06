Поліція повідомила про підозру вандалу на Київщині

Чоловік перемістив тіло з могили у домоволодіння односельця.

Поліція Київської області повідомила про підозру чоловікові, котрий дістав тіло померлого з могили.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.

“51-річний вандал з села Гоголів Броварського району прибув до центрального цвинтаря, розкопав могилу і дістав тіло померлого. Після чого, правопорушник перемістив тіло на територію домоволодіння односельця”,- розповів очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Власник домоволодіння, куди зловмисник переніс тіло, повідомив про подію до поліції.

Слідчі поліції повідомили фігуранту про підозру за фактом наруги над могилою та незаконним заволодінням тілом померлого(ч. 1 ст. 297 ККУ).

Нагадаємо, працівники поліції підозрюють жителя Люботина Харківської області у скоєнні наруги над могилами бійців Збройних сил України. Зловмисник зняв державні прапори України з місць поховання.