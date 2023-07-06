На горі Говерла через влучання блискавки загинули двоє людей.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Служба порятунку отримала повідомлення від медичних працівників о 14.53 6 липня. На синьому маршруті в результаті влучання блискавки загинули дівчинка орієнтовно 11 років та чоловік. А жінку в шоковому стані супроводили до поста Заросляк іншими учасниками групи туристів і передали медикам.

Фото: ДСНС України

Загиблих рятувальники транспортують до поста Заросляк.

ДСНС нагадали про правила безпеки у разі грози у горах:

не ховатися серед дерев, а краще у якомусь заглибленні;

якщо туристів двоє чи більше – не скупчуватися разом, а ховатися поодинці;

бігти до сховища слід повільно і злегка схилившись, а не у весь зріст – розряди контактують із вищими точками, якою і може бути голова людини;

негайно треба позбутись речей: ножів, браслетів, навіть годинників – варто покласти все у захищене місце подалі від себе;

не лягати на землю, бо тим самим людина збільшує площу ураження розрядом. Краще сісти, злегка нахиливши голову, аби вона не була вище предметів довкола;

під час грози ніколи не треба торкатися металевих споруд і залізних електроопор, опор мостів, дротяних огорож і подібних об’єктів з металу;

бажано не ховатися під високими деревами;

не користуватися мобільними телефонами;

завжди уточнювати прогноз погоди та слідкувати за штормовими повідомленнями.

Нагадаємо, минулого місяця у Гатному Фастівського району Київщини блискавка влучила у житловий будинок. Через це зайнялася пожежа. А в Харкові через удар блискавки загорівся газогін.