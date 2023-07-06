Через російський удар по Херсону постраждали троє мирних жителів.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, росіяни вдарили по житловому будинку.

Фото: Telegram/Прокудін Олександр

Фото: Telegram/Прокудін Олександр

Фото: Telegram/Прокудін Олександр

"Легкі поранення отримала 41-річна жінка, а 64-річного чоловіка шпиталізували до лікарні у стані середньої тяжкості", - зазначив керівник ОВА.

Крім того, під російський обстріл потрапив продуктовий магазин. У 39-річної продавчині діагностували контузію, наразі її життю нічого не загрожує.

Нагадаємо, зранку 6 липня російська армія поранила щонайменше пʼятьох цивільних у Херсонській області. У обласному центрі, за попередніми даними, постраждали двоє людей.

Також цього дня окупаційні війська вдарили по залізничній станції "Одноробівка" в Харківській області. Було повністю знищено вокзал, почалася масштабна пожежа.