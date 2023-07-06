За ранок росіяни поранили пʼятьох людей у Херсонській області

Двох із них – у Херсоні.

За ранок четверга російська армія поранила щонайменше пʼятьох цивільних у Херсонській області. У обласному центрі, за попередніми даними, постраждали двоє людей.

У Антонівці поранена 73-річна жінка, яка в момент удару була на вулиці. Від шпиталізації вона відмовилася, отримала допомогу на місці, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

"У селищі Приозерне 71-річна жінка та 65-річний чоловік отримали тяжкі поранення. Медики борються за їх життя", – зазначив він.

Нагадаємо, вчора окупанти вбили двох і поранили ще 10 мешканців Херсонської області. Росіяни випустили понад 400 снарядів.