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В Україні націоналізували літак одного з найбільших виробників військової авіатехніки РФ

Мова йде про вантажно-пасажирський літак АН-140-100 вартістю майже 150 млн грн.

В Україні націоналізували літак одного з найбільших виробників військової авіатехніки РФ
Ілюстративне фото: АН-140-100
Фото: соцмережі

В Україні націоналізували літак одного з найбільших виробників військової авіатехніки РФ.

Про це повідомляє СБУ. 

Вищий антикорупційний суд задовольнив ще один позов Міністерства юстиції про передачу в дохід України майна підсанкційної російської корпорації "Ростех". Мова йде про вантажно-пасажирський літак АН-140-100 вартістю майже 150 млн грн.

Зазначається, що до повномасштабного вторгнення РФ повітряне судно було передано українському держпідприємству "Антонов" для здійснення технічних налаштувань, випробувань і подальшого повернення до країни-агресора.

За даними слідства, російський літак перебував на балансі московського "Авіаційного комплексу ім. С.В. Іллюшина", який входить до структури "Ростеха" і є провідним виробником військової авіатехніки РФ.

Саме ця російська компанія постачає бойові літаки для армії країни-агресора, які воюють проти України.

Наразі слідчі СБУ розслідують дії керівництва цієї російської компанії за ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України). Слідство триває. 

Нагадаємо, у травні Офіс Генпрокурора повідомив про підозру командувачу військ РФ, який наказав захопити аеродром "Київ-Антонов-2". Зловмисника звинувачують у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України, які призвели до загибелі людей. 

24 лютого 2022 року окупанти взяли під контроль аеропорт "Антонов" у Гостомелі. У результаті боїв ЗСУ не дали Росії висадити в Гостомелі російський десант і знищили чимало окупантів – Міністерство оборони повідомляло про щонайменше пів сотні ліквідованих загарбників.

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