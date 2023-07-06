Директора КП "Спецжитлофонд" викрили у службовій недбалості

Столичні правоохоронці викрили директора комунального підприємства "Спецжитлофонд" у службовій недбалості. Внаслідок неналежного виконання посадовцем своїх обов’язків територіальній громаді Києва було завдано шкоди на понад 21 мільйон гривень.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Встановлено, що у 2017 році посадовець уклав договір із підрядною організацією щодо будівництва житлового будинку у Деснянському районі. Спочатку було сплачено частину обумовлених коштів у вигляді авансу. Однак, підрядник впродовж трьох років так і не виконав весь обсяг робіт, у зв’язку з чим договір було розірвано.

Директор КП мав забезпечити повернення підрядником авансових платежів за роботи, які фактично не були виконані, звернувшись із відповідним позовом до суду. Однак він не зробив цього у встановлений законом строк. Внаслідок неналежного виконання підозрюваним своїх службових обов’язків право на повернення коштів у сумі понад 21 мільйон гривень було втрачено.

Слідчі оголосили порушнику про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки). Наразі вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Нагадаємо, що в 2020 році ексдиректору київського КП "Спецжитлофонд" Костянтину Федотову оголосили підозру у зловживанні службовим становищем.