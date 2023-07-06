«Ми втратили все», — родина з ЖК, де загинули кияни від російського ракетного удару

LB.ua вирішив поспілкуватися з мешканцями будинку, які залишилися на вулиці, втративши все своє майно. Ми дослідили, чи допомагає насправді місцева влада таким людям з тимчасовим житлом і фінансами.

За пару годин на місце трагедії прибуло все керівництво міста та районної державної адміністрації. Волонтери та психологи розгорнули намети для надання допомоги постраждалим мешканцям будинку просто у дворі. А на території 115-ї школи (вул. Кавказька, 10, що неподалік) облаштували консультаційний центр, де, як запевняла місцева влада, можна було написати заяву на отримання матеріальної допомоги.

Ранок 24 червня кияни зустріли страшною новиною про те, що близько третьої години в Солом’янському районі Києва ворожий обстріл спричинив руйнування з 16-го по 19 поверх 25-поверхового будинку ЖК «Династія». Жахливі фото та відео руїн з бетону та арматури – квартир, де спали люди – на жаль, уже стали нашою гіркою реальністю та з’являються чи не щодня.

Фото: EPA/UPG

«Поки що це фіксування воєнного злочину. Ну от і все»

Молоде подружжя: Тамара, 29 років і її чоловік, 30 років лише трохи більше ніж рік тому купили квартиру в ЖК «Династія» на нижньому поверсі та розпочали ремонт.

«Аж тут повномасштабна війна. Ми припинили ремонтні роботи. Згодом зрозуміли, що все ж хочемо жити тут. Тільки восени 2022 року ми оселилися в нашій затишній квартирі, в яку вклали багато своїх сил. Але нам вдалося пожити в ній трохи більше ніж пів року. За день до ракетного удару нам навіть привезли новий килим. Бо напередодні свого дня народження я хотіла обставити вітальню, запросити друзів. Килим приїхав. Однак тепер ми не знаємо, коли реально зможемо повернутися та чи буде змога взагалі повернутися до своєї домівки. Тепер ми вважаємо, що у нас з чоловіком на двох ще один день народження», — розповідає Тамара, яка й досі помітно нервує.

Вона згадує, що кожного разу під час повітряної тривоги їхня родина ховалася в окремому підвалі в підземному паркінгу, бо укриття чи бомбосховища там не було.

«Ми постійно спускалися туди, починаючи з Нового року, коли всі мешканці дуже злякалися. Уже тоді мені здавалося, що щось страшне має трапитися. У підвалі в нас були піддони, на які ми лягали спати. На початку 3-ї години того дня ми майже заснули. Але через 20–30 хвилин був дуже сильний удар. Усі відразу підскочили від страху. Зі стелі почало сипатися. Я не пам’ятаю навіть, що саме сипалося. Мабуть, пил піднявся. Усе було в тумані. Чесно, був дуже сильний переляк і ми не знали, чи взагалі зможемо вийти».

Фото: мешканка будинку ЖК «Династія» Тамара Фото: мешканка будинку ЖК «Династія» Тамара Фото: мешканка будинку ЖК «Династія» Тамара Фото: мешканка будинку ЖК «Династія» Тамара

Згодом люди зрозуміли, що в будинку почалася пожежа. «Тому ми не відкривали підвал, аби не надихатися. До нас прибігли сусіди в повному шоці. Вони кричали, що це приліт ракети до нас, у наш будинок – 37 В, у п'ятий під’їзд. Я зрозуміла, що це наші квартири, це було жахливо».

За її словами, після локалізації пожежі на ранок у дворі швидко розгорнули штаб допомоги. «Давали воду, напої, були психологи. Пожежники та рятувальники — це супергерої, яких не побачиш у жодному фільмі. Знаю, що у 112-й школі можна було написати заяву на виплату 10 тис. грн кожній родині. Ці гроші частинами мають бути виплачені до кінця року. Також правоохоронці фіксували пошкоджені автомобілі, яких було дуже багато. Ми втратили все, автівку також. Звісно, оформили документи, але точної відповіді щодо відшкодування нам не надали. Поки що це фіксування воєнного злочину. Ну от і все», — зітхає молода жінка.

Тамара зазначає, що «не чула пропозицій від влади десь безкоштовно пожити. Мені особисто це ніхто не пропонував. Насправді всі сусіди згуртувалися самі, питали знайомих. Одразу люди із сусіднього будинку почали пропонувати пожити в них. Тобто самі люди дуже допомагають людям. А такого, щоб були якісь інші пропозиції, то я їх не бачила та не чула».

Подружжю пропонували прихисток навіть незнайомі люди в соцмережах.

«Але тепер ми орієнтуємося на справжнє бомбосховище. Бо, скажу чесно, психологічно в нас зараз немає сил чути вибухи. Тому ми знайшли готель, де є хороше укриття. Лише там ми відчуваємо себе морально спокійно. Так нам поки що легше. Далі будемо шукати, де нам жити. Нині ми по кроках вирішуємо проблеми. Бо голова не варить і не може ще усвідомити весь цей жах».

Постраждалим мешканцям надали доступ до осель, аби швидко забрати хоча б якісь речі.

«У нас була змога лише швиденько зайти до квартири з рятувальниками. Пускали буквально по дві людини за раз у супроводі. Після ліквідації пожежі в багатьох позаливало оселі. Нам якимось чином пощастило. Однак навіть у наших сусідів на поверсі залито все. Але думаємо, що наша квартира відносно суха через звукоізоляцію стелі, яка зібрала та тримає воду. Вдалося зібрати якісь основні речі. Допомогло те, що завжди була тривожна валіза з документами та речами на перший час. Забудовник (ПБГ «Ковальська») вже пообіцяв відновити наш будинок. Ми на це дуже сподіваємося. Комісія мала завершити експертизу 30 червня, однак висновку немає. Бо не розібрали остаточно завалів».

«Моя квартира повністю знищена»

Ще одна мешканка будинку Вікторія, 34 роки, проживала там з 30 вересня 2019 року.

«Ми самотужки з батьками робили ремонт, це було моє гніздечко, дуже любила свій дім. Тепер моя квартира знищена повністю», — написала вона, бо спілкуватися навіть телефоном їй досі психологічно важко.

Вона розповіла, що за збігом обставин напередодні трагедії поїхала до батьків, у інше місто.

«Тому мене тієї ночі не було вдома, я спостерігала за всім онлайн, у чаті. Буквально через кілька хвилин після прильоту з’явилося відео від сусіда з іншого будинку нашого ЖК. Я побачила, як палає моя квартира. Пізніше вже було більше відео, де горить весь поверх з усіх боків. Тобто для уламка ракети це завеликі руйнування, це був приліт ракети – залетіло зі двору, скоріше за все, бо там два поверхи знищено повністю. Або ж уламок був з бойовою частиною, він здетонував на нашому поверсі, вилетів через інший бік. Сусіди з мого поверху, у квартирах поруч зі мною, хто був вдома, всі загинули».

Фото: надано Вікторією Фото: надано Вікторією Фото: КМДА Фото: надано Вікторією

Згодом Вікторія надіслала фото ДСНС, по якому впізнала частину свого жовтого домашнього простирадла, шматки якого винесло ударною хвилею на двір. «А це те, що залишилося від моєї кухні», — пише вона під іншим фото, де немає стіни та все понівечено.

Фото: надано Вікторією Залишки простирадла Вікторії, які вона впізнала на фото

«А в цій квартирі мешкала дівчина, 25 років — Віолета, вона її орендувала, власниця квартири й досі в стані шоку, не уявляю, як батькам… Це дуже боляче, просто серце розривається».

Молода жінка залишилася жити в батьків, у Вінниці. «Тобто мені є де пожити, я не цікавилася питанням надання житла від влади, проте по чату будинку бачу, що всі самотужки щось шукають, хтось з нашого ж ЖК знаходить житло в сусідів. Хтось уже виїхав за кордон… Хтось пропонує свою квартиру тимчасово сусідам. Інші шукають, де зняти. Бачила, що у 115-й школі можна було в перші дні залишитися ночувати. Знаю, що деякі сусіди взагалі в перший день на ніч залишалися внизу, там, де консьєрж».

З її слів, деякі мешканці вже подали заяву на отримання 10 тис. грн одноразової компенсації від КМДА.

«Обіцяють виплатити. Ще має бути виплата від Французького центру — десь 6000 грн. На це ще я не подавалась. Також оформила заявку єВідновлення у Дії. Але поки що тиша. Комісія та представники забудовника продовжують інспекцію постраждалих поверхів, оцінюють можливість відбудови як такої.

Секція закрита повністю, лише в певні проміжки часу дозволяють по 2–3 людини заходити до 15 поверху за речами», — додала вона.

Фото: КМДА

«Ми не отримали від влади нічого»

Ще один мешканець — Влад — з дружиною орендував тут житло на 16 поверсі майже 1,5 року у власника, який мав у будинку три такі квартири.

За його словами, такі власники, у яких пошкоджені декілька квартир, змогли оформити лише одну заяву на отримання фінансової допомоги на 10 тис. грн, а не за кожну оселю окремо. Він додав, що того ж дня всіх мешканців секції виселили, а квартири з 12 поверху визнали аварійними. Туди не пускали мешканців по речі. Лише згодом у супроводі ДСНС через сусідній будинок забирали якусь невелику за розмірами поклажу.

«Наші рятувальники дуже круті. Тільки-но почало світло, представники влади з’явилися на місці. Швидко розгорнули намети допомоги. Бо багато людей були з пораненнями, не кажучи про наш психологічний стан. Але з централізованою евакуацією було дуже туго. Фактично був облаштований один пункт у школі 115, де фіксували заяви про збитки та постраждалих. Та проблема яка: якщо ти не власник квартири, як наша родина, то ти не отримаєш жодної компенсації. Звісно, договір оренди так і залишився у квартирі. Тому коли ми прийшли по допомогу у школу, то нам відмовили. Сказали: наступний у черзі! Усе. Хоча правильно було б принаймні внести нас у списки тих, хто втратив усі свої документи. Так, вони є в Дії, але фізично — ні. Тепер нам треба самотужки ходити і все відновлювати. А якась розписка від влади про втрату документів, можливо, прискорила б цей процес», — зазначає чоловік.

Фото: EPA/UPG

Влад каже, що тепер часто згадує той страшний ранок. «Зазвичай ми кожного разу під час повітряної тривоги ховалися в підсобці, бо там було чотири стіни. Цього разу залишилися на дивані посеред квартири, оскільки було три тривоги поспіль по 20 хвилин. І добре, що ми залишилися на дивані. Бо влучання було у 16, 17 і 18 поверхи. Тобто в наш поверх також. Урятувало нас від смерті лише те, що влучило у квартири навпроти нашої. Саму ж підсобку повністю завалило щитком із загального коридору. Удар був настільки сильний, що повиносило двері, вікна, вибуховою хвилею той щиток просто пробив нам стіну. Нас знесло з ліжка. Ми відразу почули багато криків і зрозуміли, що це приліт до нас. Відчули запах газу. Насправді в такій шоковій ситуації не встигаєш миттю зорієнтуватися. Просто хапаєш собаку і з дружиною біжиш униз. Дорога насправді була нормальною, хоча задимлення було скрізь. Ліфтові шахти були завалені аж до шостого поверху. Та наш будинок палав ще дуже довго».

Молодий чоловік жаліється, що через велику кількість припаркованих авто біля будинку пожежники не відразу взялися гасити квартири.

«Пожежна частина розташована за будинком. Але вони не могли заїхати. Тому почали гасити пожежу лише за 30–35 хвилин. Як мінімум. А під будинком стояли вже за 5 хвилин після вибуху. Звісно, це велика проблема не лише нашого ЖК».

Особисто йому представники місцевої влади не пропонували тимчасового прихистку. «Знаю, що сусіди теж самотужки розселялися, наприклад, у секціях поряд, де люди пропонували таку допомогу. Усі справді допомагали один одному. Ті, хто не має можливості орендувати нове житло, наче отримали 10–12 тис. грн. Та їх до себе забрали мешканці сусідніх будинків».

Тепер подружжя орендувало квартиру в цьому ж районі. «Я просто тут народився і виріс. Знаю тут усе. Ми знайшли житло, але, зрозуміло, на нижчому поверсі. Бо після пережитого, повірте, у нас велика фобія».

Фото: EPA/UPG

Коли розпочнуть відновлення?

Одразу після трагедії забудовник ЖК і директор групи «Ковальська» Сергій Пилипенко повідомив у Facebook, що «інженерна група оцінить ситуацію для розробки плану відновлення будинку. За наявними фотографіями та відео зараз важко оцінити ступіть пошкодження, стан конструкції та інженерних мереж», — повідомив він.

Пилипенко пообіцяв, що команда компанії «зробить усе можливе, щоб якнайшвидше очистити територію, розпочати відновлювальні роботи та повернути жителів додому».

Однак на уточнювальні запитання LB.ua про конкретні плани відбудови та можливого залучення КМДА до цього процесу так і не відповів.

Натомість голова Солом'янської РДА Ірина Чечотка на запит LB.ua повідомила про заходи, яких влада вжила, щоб ліквідувати наслідки влучення уламків ракети в житловий будинок:

– утворено оперативний штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на базі спеціалізованої школи №115 ім. М. Огієнка, що на вулиці Кавказькій, 10;

– на базі спеціалізованої школи №115 ім. М. Огієнка утворено консультаційний центр для надання допомоги постраждалому населенню;

– завезення бутильованої води для забезпечення питною водою постраждалого населення;

– координація з правоохоронними органами, медичними працівниками, рятувальниками ДСНС і КАРС, працівниками Червоного Хреста;

– проведено обстеження прибудинкових територій, горищних приміщень і місць загального користування;

– встановлено спостереження за розвитком деформацій конструкцій;

– на прибудинкових територіях житлових будинків огороджено небезпечні місця та встановлено попереджувальні знаки про заборону доступу до небезпечних зон;

– надано плівку мешканцям, у квартирах яких вибило шибки;

– встановлено спостереження за розвитком деформацій конструкцій;

– розчищення прибудинкових територій, доріг, проїздів, проходів і т.д.;

– у тому числі координація дій волонтерів;

– підготовлено та надіслано інформацію до Департаменту будівництва та житлового забезпечення та Департаменту внутрішнього контролю та аудиту щодо фіксації факту пошкодження будівель, спричинених військовою агресією РФ, — йдеться у відповіді.

Фото: EPA/UPG

Управлінням соціального захисту населення Солом’янської РДА:

– здійснено обстеження пошкоджених будівель і споруд, відібрано заяви та документи для надання одноразової матеріальної допомоги (відповідно до розпорядження Київського міського голови №22 від 13.01.2023);

– залучено благодійні організації з метою забезпечення всебічної допомоги (харчування, психологічна допомога);

– залучено гуманітарну організацію «Acted», яка надає екстрену багатоцільову грошову допомогу громадянам, які отримали ушкодження житла;

– забезпечено розміщення постраждалого населення у приміщення Територіального центру соціального обслуговування населення Солом’янського району м. Києва;

Водночас на питання LB.ua про кількість людей, які проживають у цьому центрі, в РДА повідомили, що «звернень від постраждалих мешканців про потребу в тимчасовому розміщенні або альтернативному житлі станом на 27.06.2023 до Консультаційного центру не надходило».

На цей момент співробітники КП «Київекспертиза» та обслуговуюча компанія будинку ТОВ «Ковальська-Житлосервіс» досліджують наслідки трагедії. Постраждалі ж мешканці живуть надією повернутися до власних осель.