Залужний і Міллі обговорили потребу українського війська у боєприпасах та озброєнні

"Ситуація розвивається згідно з планом, ініціатива - у наших руках", - сказав головнокомандувач ЗСУ.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Про це йдеться в дописі Залужного у соцмережах.

Військові обговорили оперативну обстановку на фронті, актуальні потреби Збройних Сил в озброєнні та боєприпасах.

"Українські військові продовжують ведення активних наступальних дій. Ситуація розвивається згідно з планом, ініціатива - у наших руках", - повідомив Залужний.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки можуть оголосити 7 липня про пакет допомоги в галузі озброєння, який включає касетні боєприпаси.

У інтервʼю CNN Президент Володимир Зеленський заявив, що наступ українських сил сповільнюється через укріплену оборону окупантів. А в деяких районах ЗСУ та інші сили оборони можуть навіть не думати починати йти в наступ, оскільки не мають необхідної зброї.