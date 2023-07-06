Росіяни вдарили по Дніпропетровщині з артилерії

Російські окупаційні війська обстріляли Марганецьку громаду Дніпропетровської області з важкої артилерії.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Він уточнив, що зранку було два удари по Марганецькій громаді.
Сьогодні по Марганецькій громаді окупанти випустили з десяток снарядів з важкої артилерії.
“Мешканці села, по якому вгатив ворог, не постраждали. Наслідки атак уточнюються”, - зазначив Лисак.
Нагадаємо, через російський удар по Херсону постраждали троє мирних жителів. Росіяни вдарили по житловому будинку.