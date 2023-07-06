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Росіяни вдарили по Дніпропетровщині з артилерії

Мешканці села, яке обстріляли окупанти, не постраждали.

Росіяни вдарили по Дніпропетровщині з артилерії
Ілюстративне фото
Фото: Сергій Лисак

Російські окупаційні війська обстріляли Марганецьку громаду Дніпропетровської області з важкої артилерії. 

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він уточнив, що зранку було два удари по Марганецькій громаді. 

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Сьогодні по Марганецькій громаді окупанти випустили з десяток снарядів з важкої артилерії. 

“Мешканці села, по якому вгатив ворог, не постраждали. Наслідки атак уточнюються”, - зазначив Лисак. 

Нагадаємо, через російський удар по Херсону постраждали троє мирних жителів. Росіяни вдарили по житловому будинку.

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