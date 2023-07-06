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Депутата Чернігівської міськради підозрюють у переправі ухилянтів за кордон через систему "Шлях"

Він організував разом зі спільниками відповідну схему. За "послугу" "клієнти" платили від 50 тис. грн до 164 тис. грн.

Депутата Чернігівської міської ради підозрюють у сприянні незаконному переправленню військовозобов’язаних за кордон через систему "Шлях".

Про це повідомляє Чернігівська обласна прокуратура.

Фото: Чернігівська обласна прокуратура

Як встановило слідство, підозрюваний, використовуючи свої повноваження і можливості керівника громадської організації, під час дії воєнного стану організував разом зі спільниками схему, яка вартувала "ухилянтам" від 50 тис. грн до 164 тис. грн.

Упродовж липня-грудня 2022 року на адресу Мінінфраструктури від громадської організації надходили листи з недостовірними відомостями для неправомірного внесення даних до системи "Шлях". У результаті військовозабов’язані, ухиляючись від мобілізації, виїхжджали за кордон як водії, які нібито здійснюють перевезення гуманітарних та медичних вантажів для потреб Збройних Сил та інших військових формувань, а також населення України. Та насправді жодної гуманітарної допомоги вони не доставили і в Україну не поверталися.

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Нагадаємо, співробітники НАБУ і САП викрили також помічника чинної народної депутатки України Людмили Марченко ("Слуга народу") на отриманні хабара за незаконну видачу дозволів на перетин кордону.

Минулого тижня затримали ще одного народного депутата – з фракції "Європейська солідарність" Сергія Алєксєєва. Він підозрюється у шахрайстві, щоправда, вийшов з-під варти під заставу в розмірі 2,264 млн гривень. Його звинувачують у тому, що він пропонував допомогти іноземцю уникнути екстрадиції за 50 тис. доларів.

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