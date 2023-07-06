Фонд KOLO та партнери оголосили збір на вітчизняний безпілотник “Лелека”

Фонд KOLO, Telegram-канал "Україна Online", клуб KULUAR та волонтерський центр "Komanda Ex – БДзМ"оголосили збір на безпілотник “Лелека”.

Про це повідомляє KOLO.

Згідно з повідомленням, вітчизняний БПЛА “Лелека” здатний вести глибинну розвідку та в режимі реального часу коригувати ведення вогню, в тому числі високоточну артилерію HIMARS, гаубиці "777" тощо.

“Лелека” літатиме з 21-м окремим батальйоном спеціального призначення Окремої Президентської бригади імені Б. Хмельницького. Ця група розвідки – славнозвісні кілери русні, що працюють на Бахмутському напрямку", – йдеться у повідомленні.

21-й окремий батальйон – холоднокровні професіонали військової справи. На їхньому рахунку багато знищеної ворожої техніки: літак СУ-24М (Кліщіівка, осінь 2022), танки, бойові, броньовані машини, міномети, АГСи, СПГ, автотранспорт, склади БК і, звісно, незліченна кількість "хароших руськіх".

Один комплекс БПаК "Лелека -100" включає в себе 2 крила, 4 батареї, по 2 модулі денного та нічного бачення, наземну станцію керування.

Безпілотник необхідний, адже при обороні Бахмута ворог постійно виходив на недоступні для ПТУР бойові позиції і систематично знищував українські позиції у багатоповерхівках. Через відсутність БПЛА, що здатен вести онлайн-трансляцію на відстанях більше 5 км під дією РЕБ та забезпечити наведення вогню артилерії, знищити танки не було можливості. Позиції ЗСУ були вщент зруйновані, що не дало можливості розмістити вогневі засоби та наших військовослужбовців, оборона Бахмуту без критичних втрат серед наших бійців стала неможливою.

Нагадаємо, для українських бійців придбали понад 500 безпілотників, які закупили за кошти, зібрані для Армії дронів через United24.