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Зеленський перебуває з візитом у Болгарії (оновлено)

Він проведе переговори з прем’єр-міністром Николаєм Денковим і президентом Руменом Радевим.

Зеленський перебуває з візитом у Болгарії (оновлено)
Президент України Володимир Зеленський прилетів у Софію, 6 липня 2023 року
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у Софії – столиці Болгарії.

Про це він написав у Твіттері.

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Він провів переговори з прем’єр-міністром Ніколаєм Денковим і президентом Руменом Радевим. Зеленський повідомив, що під час зустрічей планували обговорити “оборонну підтримку, євроатлантичну інтеграцію України, саміт НАТО, гарантії безпеки та реалізацію формули миру”.

"Головний акцент наших переговорів, звичайно, безпека наших країн та всієї нашої Європи, оборонна підтримка й оборонна співпраця. Фундаментальний пріоритет – енергетика та посилення нашої єдності в Європі", – зазначив президент України за результатами зустрічі з премʼєром. 

Прем’єр-міністр Болгарії Ніколай Денков вітає президента України Володимира Зеленського в Софії
Фото: EPA/UPG
Прем’єр-міністр Болгарії Ніколай Денков вітає президента України Володимира Зеленського в Софії

Прем’єр-міністр Болгарії Ніколай Денков вітає президента України Володимира Зеленського в Софії
Фото: EPA/UPG
Прем’єр-міністр Болгарії Ніколай Денков вітає президента України Володимира Зеленського в Софії

Президент України Володимир Зеленський і міністерка закордонних справ Болгарії Марія Габрієл
Фото: EPA/UPG
Президент України Володимир Зеленський і міністерка закордонних справ Болгарії Марія Габрієл

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, Денков в інтервʼю Politico, що Софія більше не закриватиме очі на спроби Росії впливати на її внутрішню політику та підривати її інститути.

Раніше болгарський прем’єр назвав проросійську партію неофашистською через заклики до насильства. Політсила “Вазраждане” та її лідер Костадін Костадінов останнім часом загострюють агресивну риторику.

Також Болгарія не виключає причетності Росії до вибуху на заводі боєприпасів. Після вибуху прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков розпорядився перевірити всі збройові заводи в країні. 

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