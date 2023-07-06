У деяких районах контрнаступ не може початися, бо немає необхідного озброєння, – Зеленський

Україні потрібні далекобійні ракети, бо Росія такі ракети має і використає їх проти ЗСУ. І потрібні літаки, навіть не для переваги, а хоча би для рівності в повітрі.

Наступ українських сил сповільнюється через укріплену оборону окупантів, заявив у інтервʼю CNN президент Володимир Зеленський. А в деяких районах ЗСУ та інші сили оборони можуть навіть не думати починати йти в наступ, оскільки не мають необхідної зброї.

Зеленський зазначив, що хотів би, аби поставки західної зброї дозволили почати Україні наступальні дії "набагато раніше". Зокрема, Україні потрібні далекобійні ракети ATACMS.

Росіяни мають ракети відповідної дальності, і кидати військових на розстріл цими російськими ракетами "негуманно", заявив президент. Він додав, що також необхідні винищувачі F-16: "Мова навіть не про українську перевагу в небі над росіянами. Мова лише про рівність. F-16 допомагають рухатися вперед не лише тим, хто на полі бою. Без прикриття з повітря просто дуже важко".

"Я вдячний США як лідеру підтримки, але я сказав їм, а також європейським лідерам, що ми хотіли би почати контрнаступ раніше, і ми все ще потребуємо всієї зброї та матеріальних засобів. Чому? Просто тому що якщо ми почали пізніше, то підемо повільніше", – сказав він.

Український лідер додав, що труднощі на полі бою тепер призводять до "сповільненого" контрнаступу. Що довше ми не наступали, то важче звільняти землі.

"Я хотів, щоб наш контрнаступ відбувся набагато раніше, тому що всі розуміли, що якщо контрнаступ розгорнеться пізніше, то більша частина нашої території буде замінована. Ми даємо ворогові час і можливість розставити більше мін і підготувати рубежі оборони", – пояснив він.

Наступ українських сил та звільнення від окупантів населених пунктів почалися в червні. ЗСУ та інші сили оборони мають успіхи в Донецькій та Запорізькій областях. Для уповільнення українського наступу росіяни підірвали Каховську ГЕС, також вони протягом місяців нарощували оборону та мінували українські території.

ЗСУ з важкими боями просуваються на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках і стримують наступ ворога на Лиманському, Авдіївському та Марʼїнському.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголошував, що за деокупацію кожного метра української землі воїни платять кров’ю. Збройні сили щодня просуваються вперед, навіть якщо це лише 500 метрів. Кожен метр дається кровʼю.



