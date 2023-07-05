На Миколаївщині бійці ЗСУ знищили вісім БпЛА росіян

Половина з них - БпЛА “Ланцет”.

Сьогодні, 5 липня, у Миколаївській області було знищено 8 ворожих безпілотників.

Про це повідомила пресслужба повітряного командування "Південь".

Зазначається, що всі безпілотники знищені силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" .

Зокрема, були знищені 4 БпЛА “Ланцет”, 2 БпЛА "Мерлін-ВР", 1 БпЛА “Zala” та 1 БпЛА "Орлан-10".

Раніше 47-а бригада опублікувала відео влучення снаряда до російського танка Т-90МС на Запорізькому напрямку.

Ймовірно, що танк був знищений німецьким боєприпасом SMArt 155. На записі з дрона спостереження видно попадання в танк із наступною серією вибухів та спалаху всередині башти.