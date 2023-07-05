47-а бригада опублікувала відео влучення снаряда до російського танка Т-90МС на Запорізькому напрямку.

Ймовірно, що танк був знищений німецьким боєприпасом SMArt 155. На записі з дрона спостереження видно попадання в танк із наступною серією вибухів та спалаху всередині башти.

Судячи з відео, одному з окупантів вдалося залишити знищений танк вже після влучення і він намагається відповзти від машини, мабуть, приголомшений чи тяжко поранений.

Зазначимо, що боєприпас SMArt 155 несе два самонавідні суббоєприпаси, які "десантуються" кожен на свою ціль. Снаряд спроєктований для стрільби на великі відстані й гарантованого ураження як стаціонарної бронетехніки, так і тої, що в русі.

Уражений танк – одна з модифікацій російського Т-90М "Прорив", робота над якою була розпочата в 2004 році. Вперше експортна версія цієї модифікації танка під найменуванням Т-90МС була представлена 9 вересня 2011 року.

Нагадаємо, що українські захисники показали відео знищення російських САУ та РСЗВ.