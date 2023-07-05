Угорська сторона заявила, що таким чином хоче зберегти “канали зв’язку відкритими” з Росією та продовжувати “розумну та прагматичну співпрацю”.

Сьогодні, 5 липня, до Угорщини прибув з візитом міністр охорони здоров’я РФ Михайло Мурашко.

Про це повідомляє Reuters.

Угорщина під керівництвом прем’єр-міністра Віктора Орбана є єдиним членом ЄС і альянсу НАТО, який досі підтримує тісні відносини з Москвою після того, як Росія вторглася в Україну минулого року.

Угорщина все ще отримує більшу частину нафти та природного газу з Росії, водночас заявляючи, що намагається диверсифікувати джерела постачання, навіть якщо решта країн ЄС значною мірою припинила російський імпорт.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто провів у Будапешті спільну пресконференцію з міністром охорони здоров’я Росії Михайлом Мурашком, який перебуває з візитом. Сіярто заявив, що Угорщина хоче зберегти “канали зв’язку відкритими” з Росією та продовжувати “розумну та прагматичну співпрацю”.

Він засудив війну в загальних рисах і закликав до мирних переговорів, але розкритикував поставки зброї в Україну і не звинувачував Росію прямо у вторгненні.

“Ми найрішучішим чином засуджуємо війну, але в той же час ми вважаємо, що поставки зброї продовжують війну”, – сказав Сіярто, повторивши, що Угорщина не надсилатиме зброї.

Зазначається, що союзники Угорщини по НАТО відправили зброю на десятки мільярдів доларів, щоб допомогти Києву відвоювати захоплені Москвою території.

Сіярто також сказав, що очікує, що російське агентство з ядерної енергетики "Росатом" побудує два нових реактори на угорській атомній електростанції "Пакш" до 2030 і 2031 років згідно з контрактом 2014 року.

Сіярто повторив, що Угорщина не підтримає виплату наступного траншу Європейського фонду миру, програми допомоги ЄС Україні, доки Київ не виключить угорський OTP Bank зі списку "міжнародних спонсорів війни".

Мурашко заявив на брифінгу, що Москва підтримуватиме роботу угорських компаній, які присутні в Росії. Зазначається, що в Росії працюють OTP і угорський виробник ліків Richter.

"Ми будемо підтримувати роботу угорських компаній в Російській Федерації", – сказав Мурашко через перекладача. Щодо атомної станції він сказав: "Пакш – це проект, який ми реалізуємо разом, і обидві сторони зацікавлені в реалізації цього проекту згідно з угодою".

Нагадаємо, Угорщина не хотіла розглядати чергові санкції проти РФ через внесення банку OTP до чорного списку. Також Будапешт заблокував виплату чергового траншу з Європейського фонду миру.

До цього стало відомо, що ЄС хоче дозволити російській фірмі обслуговувати вагони метро у Будапешті.

Тим часом 23 червня набув чинності 11-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, який направлений на обмеження продажу і передачі чутливих технологій подвійного призначення країнам, які допомагають росіянам уникати обмежувальних заходів.