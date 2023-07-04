Литва пропонує Євросоюзу заборонити нові контракти з "Росатомом"

При цьому дійти до консенсусу щодо запровадження санкцій проти “Росатому” поки що не вдається.

Литва в межах обговорення санкцій Євросоюзу проти Росії пропонує заборонити країнам ЄС укладати нові контракти з російською держкорпорацією "Росатом".

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"До консенсусу (щодо запровадження санкцій проти "Росатома", – ред.) дійти не вдається, хоча ми пропонували різні способи того, як це можна зробити. Ми зробили пропозицію щодо нових контрактів. Найпростіший спосіб – не допустити укладення нових контрактів. Це означає, що всі наявні контракти для тих країн, які чутливі до цього, функціонують", – заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс в інтерв'ю радіостанції Ziniu radijas.

За його словами, санкції проти "Росатому" ще обговорюють.

Зазначимо, "Росатом" посідає друге місце за запасами урану і п'яте за обсягом видобутку, четверте місце з виробництва атомної енергії, контролює 40% світового ринку послуг зі збагачення урану і 17 % ринку ядерного палива.

Нагадаємо, 23 червня набув чинності 11-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії. Він націлений на обмеження продажів і передачі чутливих технологій подвійного призначення країнам, які допомагають росіянам уникати обмежувальних заходів.

У травні Верховна Рада звернулася до парламентів усіх іноземних держав, Європарламенту та Міжнародного агентства з атомної енергії щодо накладення санкцій на "Росатом" та запровадження заходів для зменшення співпраці з РФ у сфері ядерної енергетики.

12 квітня США запровадили санкції проти підприємств, пов'язаних з Усмановим та компанією "Росатом".