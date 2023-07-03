Зеленський закликав Грузію передати Саакашвілі Україні

Також президент закликав партнерів не ігнорувати цю ситуацію.

Президент Володимир Зеленський закликав грузинську владу передати Україні українського громадянина Міхеіла Саакашвілі для лікування. Це відбулося на тлі публікації відео, де видно його нинішній стан здоровʼя.

Про це Зеленський написав у Телеграм.

Зеленський доручив Міністерству закордонних справ викликати посла Грузії в Україні, висловити йому протест та запропонувати залишити країну протягом 48 годин, щоб він проконсультувався з офіційним Тбілісі.

Також президент закликав партнерів «не ігнорувати цю ситуацію та врятувати цю людину», тому що «жодна влада в Європі не має права страчувати людей, життя – це базова європейська цінність».

Він нагадав, що Україна неодноразово пропонувала грузинській владі домовитися про повернення Саакашвілі. Різні варіанти повернення висували й українські партнери.

Нагадаємо, що Міхеіл Саакашвілі 3 липня по відеозв'язку вперше після довгої паузи з’явився на судовому засіданні.

Останнім часом стан здоров'я ув’язненого експрезидента значно погіршився. У березні апеляційний суд Тбілісі визнав таким, що не має підстав, клопотання адвокатів Саакашвілі про відстрочення вироку та звільнення за станом здоров'я.

Саакашвілі перебуває під вартою з часу таємного повернення до Грузії напередодні місцевих виборів 2021 року.