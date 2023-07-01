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Президент підписав закони про реструктуризацію споживчих кредитів для переселенців

Тепер переселенцям буде дозволена відстрочка по боргам за кредитами.

Президент підписав закони про реструктуризацію споживчих кредитів для переселенців
Ілюстративне фото
Фото: Facebook/Aris Messinis

Президент Володимир Зеленський підписав закони № 9051 та № 9052 щодо запровадження обов'язкової реструктуризації споживчих кредитів для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). 

Про це повідомляє “Економічна правда”.

Так, законопроєкт №9051 пропонує на період воєнного стану і протягом 30 днів після нього передбачити обов’язкову реструктуризацію споживчих кредитів для громадян, що перебувають на обліку як внутрішньо переміщені особи, постійно проживають або виїхали з території, на якій ведуться (велися) бойові дії, або ТОТ та не мати простроченої заборгованості станом на 23 лютого 2022 року.

Крім того, законопроєкт №9052 передбачає зміни до пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України щодо особливостей нарахування процентів за споживчими кредитами під час воєнного стану.

Нагадаємо, в Україні налічується близько 7 млн переселенців. З них близько 4,8 млн – зареєстровані.

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