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Українські банки планують пом’якшити умови кредитування для бізнесу та населення, – НБУ

Вперше з початку війни відзначається зростання попиту на споживчі кредити та кількості схвалених кредитних заявок бізнесу.

Українські банки планують пом’якшити умови кредитування для бізнесу та населення, – НБУ

Вперше з початку повномасштабної війни українські банки відзначили зростання попиту на споживчі кредити та кількості схвалених кредитних заявок бізнесу.

Про це повідомила пресслужба Нацбанку з посиланням на дані Опитування про умови банківського кредитування.

Результати щоквартального опитування банків про умови кредитування свідчать, що обсяг позик як бізнесу, так і населення в наступні чотири квартали продовжить зростати.

"Фінансові установи й надалі очікують погіршення якості кредитного портфеля бізнесу, проте частка респондентів, що має негативні очікування, поступово зменшується з початку повномасштабної війни. На думку респондентів, якість портфеля домогосподарств не зміниться", – йдеться в повідомленні НБУ.

Зазначається, що попит на корпоративні кредити у ІІ кварталі дещо зріс, переважно на гривневі позики для малого та середнього бізнесу: його підтримують потреба в оборотних коштах та капітальних інвестиціях. Банки прогнозують зростання попиту на бізнес-кредити і в ІІІ кварталі.

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Попит на іпотеку зростає третій квартал поспіль, а на споживчі кредити – вперше з IV кварталу 2021 року. Передусім його стимулюють нижчі відсоткові ставки. У ІІІ кварталі банки й надалі очікують на зростання попиту населення на кредити.

Кредитні стандарти для бізнесу у ІІ кварталі дещо підвищено. Найбільше – для довгострокових і валютних позик. У ІІІ кварталі, вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії, банки планують послабити корпоративні стандарти кредитування для МСП, короткострокових та гривневих кредитів. Натомість банки очікують на подальше підвищення кредитних стандартів для довгострокових і валютних позик.

Вперше з початку повномасштабної війни опитування зафіксувало збільшення кількості схвалених заявок на кредити для бізнесу. Однак для позик великим підприємствам показник надалі скорочується.

Фінустанови пом’якшують стандарти кредитів домогосподарствам другий квартал поспіль та планують у ІІІ кварталі пом’якшувати стандарти схвалення як для іпотечних, так і споживчих кредитів.

Кількість схвалених заявок на позики населенню продовжує зростати. Однак, респонденти повідомили про зростання кредитного ризику та очікують на його підвищення у ІІІ кварталі.

Нагадаємо, на початку року в НБУ допускали зростання проблемних кредитів через блекаути та обстріли. Однак, зазначали в Нацбанку, російські атаки не зможуть підірвати стабільність української банківської системи в цілому.

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