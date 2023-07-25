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Уряд вніс зміни до своєї постанови, які дадуть провести конкурс із відбору членів наглядової ради "Оператора ГТС України"

Це є однією з умов меморандуму між Україною та МВФ.

Уряд вніс зміни до своєї постанови, які дадуть провести конкурс із відбору членів наглядової ради "Оператора ГТС України"
Фото: kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови, які дозволять провести конкурс із відбору членів наглядової ради "Оператора ГТС України".

Про це повідомляє Міністерство економіки.

ОГТС включили до переліку компаній, де відбір незалежних членів наглядових рад відбувається за результатами конкурсу із залученням рекрутерів.

Як пояснив заступник міністра економіки України Олексій Соболев, призначення наглядової ради є "структурним маяком меморандуму між Україною та МВФ, який ми маємо виконати до жовтня 2023 року та зобов‘язанням за договором макрофінансової допомоги від ЄС". 

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Нагадаємо, цьогоріч у лютому відбулися вибори голови наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Її очолив Ентоні Маріно.

Торік наглядова рада Укрнафти ініціювала позапланові податкову та аудиторську перевірки.

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