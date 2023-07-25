Продажі ляльок Barbie в Епіцентрі зросли в 1,5 рази

За аналітичними даними мережі Епіцентр, продажі торгової марки Barbie в торговельних центрах компанії збільшилися на 52% і продовжують зростати.

“Всесвітньо відомий бренд ляльок користується стабільно високим попитом в Україні, постійно потрапляючи в топ продажів категорії “Іграшки”. Нинішній хайп навколо нового фільму призвів до чергового витка зростання інтересу серед споживачів.

Це відобразилося не тільки на продажах самих ляльок, але й на об’ємах торгівлі аксесуарами та ігровими наборами Barbie. Динаміка зростання могла б бути і більшою, але з початком широкомасштабної війни дистриб’ютор корпорації Mattel надає набагато меншу кількість товару для реалізації”, - говорить директорка напрямку “Дитячі товари” в мережі ТЦ Епіцентр Олена Соловйова.

За її словами, окрім самої ляльки, найбільшою популярністю в дитячих магазинах E.Pic мережі Епіцентр користуються різноманітні ігрові набори Barbie, такі як "Кафе на колесах", "Кемпер", "Візажний столик" тощо.

Вартість ляльок бренду в мережі стартує від 399 грн, а ціна наборів в середньому складає 2-3 тис. грн. Найдорожчий набір - “Дім мрії” Barbie - обійдеться покупцю у 18 тис. грн. При цьому в компанії зауважують, що в магазинах E.Pic представлено близько 40 артикулів акційних ляльок зі знижками до 30%.

Загалом, в мережі констатують, що попри повномасштабну війну та складну економічну ситуацію в країні, українські споживачі не готові економити на потребах дітей. В першому півріччі 2023 року товарообіг напрямку “Дитячі товари” в Епіцентрі зріс на 37% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

При цьому найбільш об’ємною залишається саме категорія “Іграшки”. У порівнянні з січнем-червнем 2022 року вона зросла на 43%. Найкращу динаміку зростання в категорії демонструють конструктори, продажі яких збільшилися на понад 75% у порівнянні з минулим півріччям. Цікаво, що за період повномасштабної війни активне зростання (більш ніж на 40%) фіксується і в групі м’яких іграшок, що відображає потребу дітей у позитивних емоціях і приємних тактильних відчуттях на фоні стресу.

Втім, позитивну динаміку демонструють й інші великі категорії, представлені в магазинах E.Pic. Наприклад, продажі товарів для малюків цьогоріч зросли на 40%, дитячий одяг та взуття - на 34%, а категорія дитячих товарів для активного відпочинку - на понад 20%.