За інформацію аналітичного відділу компанії, в першому півріччі 2023 року частка транзакцій, проведених на касах самообслуговування (КСО) досягла 25,7%. У порівнянні з 2021 роком цей показник зріс на 5,2 відсоткових пункти, а відносно 2020-го - на 8,2.

Як зазначає регіональний директор мережі Епіцентр Сергій Пономарьов, зростання частки покупок з використанням терміналів самообслуговування - загальносвітовий тренд.Ще більш актуальним він став у часи пандемії коронавірусу, коли споживачі намагалися обмежити контакти з оточуючими, в тому числі - з персоналом магазинів.

В мережі Епіцентр темпи збільшення частки транзакцій на касах самообслуговування відчутно прискорилися з початком широкомасштабної війни. Особливо помітним це було в лютому-березні минулого року у великих містах, які були близькими до зон активних бойових дій - Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Харкові, Одесі, Миколаєві та інших.

У ці міста евакуювалося багато українців з окупованих територій та зон, охоплених боями.

“У наших торговельних центрах вимушені переселенці часто купували речі першої необхідності: одяг і взуття, дитячі товари, продукти харчування, посуд, корм для тварин тощо. При цьому з великих міст, які опинилися під загрозою, жінок та дітей намагалися евакуювати у західні регіони країни. Ми з розумінням ставилися до ситуацій, коли наші касири прагнули убезпечити свої сім’ї. На щастя, деякий брак персоналу був нівельований касами самообслуговування. В той період вони взяли на себе величезне навантаження і дозволили нам пройти цей надскладний етап”, - пояснює Сергій Пономарьов.



За його словами, зараз в мережі Епіцентр працює вже понад 700 терміналів самообслуговування. Вони представлені у всіх торговельних центрах компанії, в тому числі у невеликих регіональних об’єктах. Втім, частіше КСО використовують саме у великих містах, а основною аудиторією є молодь, яка краще сприймає інновації та охочіше взаємодіє з інтерактивними системами.

В компанії прогнозують, що в найближчі роки частка чеків, оформлених через каси самообслуговування, може зрости вдвічі. Адже все більше споживачів розуміє зручність їх використання. Завдяки КСО покупець може уникнути черг та швидше здійснити покупку без прямої взаємодії з касиром. Тому Епіцентр планує продовжити впровадження цієї технології, а також роботу над її удосконаленням. В тому числі планує інтеграцію нових зручних для клієнта функцій до систем КСО.