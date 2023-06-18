Мережею розлетівся кумедний відеоролик до Дня батька

Відповіді на ці прості запитання у когось з дітей виявилися мотивуючими, у декого смішними, а в інших - пророчими. Хоча головною метою авторів відео було привітати українських чоловіків із Днем батька та надихнути людей, які відстоюють свободу країни на фронті чи працюють задля її перемоги в тилу.

Переглянути ролик можна за посиланням:

“Слухаючи розповіді навіть зовсім маленьких діточок, стає очевидним, наскільки добре вони усвідомлюють мотивацію своїх батьків. Кожен з них став на захист своєї країни, рідної землі та власних сімей. Ми безмежно вдячні всім героям та їх рідним, які кожного дня мотивують військових на продовження боротьби за свободу України”, - прокоментувала Юлія Чудновець, керівниця департаменту зі зв’язків з громадськістю мережі Епіцентр, яка і займалася зйомками відеоролика.

З перших днів повномасштабного вторгнення тисячі співробітників мережі Епіцентр встали до лав Збройних Сил. При цьому сама компанія активно допомагає країні: долучилася до створення гуманітарних хабів, закупила та передала медикам 50 сучасних реанімобілів на 133,5 млн гривень та реалізувала велику кількість інших гуманітарних та соціальних проєктів. В тому числі направила сотні мільйонів гривень для надання допомоги українським військовим та постраждалим внаслідок бойових дій.