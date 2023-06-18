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Втрати ворога вбитими та пораненими склали більше чотирьох рот, - Тарнавський

За добу пошкоджено та знищено 77 одиниць техніки росіян.

Втрати ворога вбитими та пораненими склали більше чотирьох рот, - Тарнавський
Фото: СтратКом ЗСУ у Telegram

На Таврійському напрямку протягом доби українські воїни здійснили 1829 вогневих завдань.

Про це йдеться у Telegram-каналі командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

"Кожна доба для росіян перетворюється на пекло. Наші воїни майстерно знищують ворога", - пише Тарнавський. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше чотирьох рот.

За словами командувача, наші воїни знищили та пошкодили 77 одиниць військової техніки противника, зокрема:

  • вертоліт Ка-52;
  • 24 танки;
  • 12 одиниць БМП;
  • 5 ББМ;
  • 3 МТЛБ;
  • 2 БТР;
  • 2 БпЛА "Орлан-10";
  • БпЛА "Zala";
  • протитанковий ракетний комплекс "Штурм-С".

Також було знищено 12 місць зберігання боєприпасів росіян.

Нагадаємо, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 650 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 220 тисяч військових.

За минулу добу 17 червня та початок поточної доби 18 червня протиповітряною обороною Повітряних Сил знищено два ворожі ударні вертольоти Ка-52, чотири ударні іранські БпЛА "Shahed-136/131", один – "Ланцет".

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