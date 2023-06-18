Втрати ворога вбитими та пораненими склали більше чотирьох рот, - Тарнавський

За добу пошкоджено та знищено 77 одиниць техніки росіян.

На Таврійському напрямку протягом доби українські воїни здійснили 1829 вогневих завдань.

Про це йдеться у Telegram-каналі командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

"Кожна доба для росіян перетворюється на пекло. Наші воїни майстерно знищують ворога", - пише Тарнавський. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше чотирьох рот.

За словами командувача, наші воїни знищили та пошкодили 77 одиниць військової техніки противника, зокрема:

вертоліт Ка-52;

24 танки;

12 одиниць БМП;

5 ББМ;

3 МТЛБ;

2 БТР;

2 БпЛА "Орлан-10";

БпЛА "Zala";

протитанковий ракетний комплекс "Штурм-С".

Також було знищено 12 місць зберігання боєприпасів росіян.

Нагадаємо, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 650 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 220 тисяч військових.

За минулу добу 17 червня та початок поточної доби 18 червня протиповітряною обороною Повітряних Сил знищено два ворожі ударні вертольоти Ка-52, чотири ударні іранські БпЛА "Shahed-136/131", один – "Ланцет".