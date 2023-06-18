Росіяни обстріляли 20 населених пунктів на Запоріжжі, є поранений

Надійшло п'ять повідомлень про пошкодження будинків та автівок місцевих жителів.

Російські війська завдали ударів по 20 містах і селах Запорізької області, а також здійснили 96 обстрілів з різних видів озброєння.

Про це повідомив у Telegram голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

Він уточнив, що ворог здійснив чотири атаки з БПЛА по Гуляйпільському, Чарівному, вісім обстрілів з РСЗВ по Степовому, Новоіванівці, Новодарівці, завдав 84 удари з артилерії по Гуляйполю, Залізничному, Оріхову, Кам'янському та навколишніх селах.

Надійшло п'ять повідомлень про пошкодження будинків, автівок місцевих жителів.

Під час обстрілу Оріхова поранення отримав 56-річний чоловік. Його оперативно доставили до лікарні.

Нагадаємо, 15 червня ворог здійснив 71 обстріл з артилерії та РСЗВ по Запорізької області. Окупанти били по 14 населених пунктах регіону. У місті Оріхів дістав поранення і був госпіталізований мирний житель.