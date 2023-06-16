Уранці ворог обстріляв Оріхів Запорізької області, поранення дістав чоловік

Учора росіяни били по Гуляйполю, Залізничному, Новодарівці, Білогір'ю та прифронтовим селам.

За добу 15 червня ворог здійснив 71 обстріл з артилерії та РСЗВ по Запорізької області. Окупанти били по 14 населених пунктах регіону. У місті Оріхів отримав поранення і був госпіталізований мирний житель.

Про це повідомляє у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Він уточнив, що військові РФ здійснили 61 обстріл з артилерії по Гуляйполю, Залізничному, Новодарівці, Білогір'ю та 10 – з РСЗВ по Левадному, Ольгівському, Червоному, Кам'янському та іншим прифронтовим селам.

Зафіксовано 24 повідомлення про руйнування житла та майна людей.

“Вранці ворог вдарив по Оріхову – постраждав 55-річний чоловік, його доставили до медустанови”, – зазначив Малашко.

Фото: Юрій Малашко

Нагадаємо, упродовж доби 14 червня російські війська обстріляли 17 населених пунктів Запорізької області. Внаслідок ворожої атаки загинула жінка.