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Уранці ворог обстріляв Оріхів Запорізької області, поранення дістав чоловік

Учора росіяни били по Гуляйполю, Залізничному, Новодарівці, Білогір'ю та прифронтовим селам.

Уранці ворог обстріляв Оріхів Запорізької області, поранення дістав чоловік
Юрій Малашко
Фото: СБУ

За добу 15 червня ворог здійснив 71 обстріл з артилерії та РСЗВ по Запорізької області. Окупанти били по 14 населених пунктах регіону. У місті Оріхів отримав поранення і був госпіталізований мирний житель.

Про це повідомляє у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Він уточнив, що військові РФ здійснили 61 обстріл з артилерії по Гуляйполю, Залізничному, Новодарівці, Білогір'ю та 10 – з РСЗВ по Левадному, Ольгівському, Червоному, Кам'янському та іншим прифронтовим селам.

Зафіксовано 24 повідомлення про руйнування житла та майна людей.

“Вранці ворог вдарив по Оріхову – постраждав 55-річний чоловік, його доставили до медустанови”, – зазначив Малашко.

Фото: Юрій Малашко

 

Нагадаємо, упродовж доби 14 червня російські війська обстріляли 17 населених пунктів Запорізької області. Внаслідок ворожої атаки загинула жінка.

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