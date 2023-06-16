Також у США зареєстрували законопроект про конфіскацію та передачу Україні як репарацій активів російської держави.

Європарламент ухвалив потужну резолюцію на підтримку європейських та євроатлантичних прагнень України. Є конкретний заклик до лідерів Євросоюзу визначити чіткий шлях набуття нашою державою членства в ЄС.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Другий вагомий міжнародний крок за сьогодні – це зареєстрований у Сполучених Штатах законопроект про конфіскацію та передачу нашій державі як репарацій активів російської держави – держави-терориста”, - повідомив президент.

Він наголосив, що у таких диктатурах, як російська, саме гроші є найвищою цінністю, тим паче для осіб, які обслуговують керівний режим або є фактично господарями державних структур.

“Закликав парламентарів та народ Швейцарії і надалі зберігати єдність та солідарність з нами у захисті спільних цінностей та свободи. Дуже важливо, щоб усі ми в Європі однаково розуміли: лише силою зброї можна зараз захистити той спосіб життя, який ми всі так цінуємо, в усіх країнах – від Атлантики до України, зокрема і в Швейцарії. Це наше спільне завдання – захищати свободу, міжнародне право й людське життя”, - підкреслив Володимир Зеленський.

Він також провів телефонні розмови з представниками Белізу та Коста-Рики, обговорив із нмим можливість організувати зустріч Україна – Латинська Америка.

“Важлива доповідь була сьогодні щодо ситуації на Херсонщині та загалом на півдні країни, на нашій Дніпровщині після російського теракту на Каховській ГЕС. Ліквідація наслідків катастрофи, допомога людям, забезпечення питною водою та всі інші чутливі та важливі питання. Глава уряду Шмигаль, міністр внутрішніх справ Клименко, профільний заступник керівника Офісу Кулеба, представники місцевої влади. Ще одна доповідь – ситуація у Кривому Розі та Одесі після нещодавніх ударів терористів”, - розповів голова держави.

Верховний головнокомандувач також подякував бійцям 80-ї окремої бригади ДШВ, 23-ї окремої механізованої бригади, морпіхам 35-ї і 37-ї окремих бригад, воїнам 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади та 128-ї окремої бригади сил ТрО

“Дякую всім у світі, хто допомагає. І, до речі, черговий “Рамштайн” сьогодні пройшов доволі результативно. Ще міцнішаємо!” - підсумував президент України.

Нагадаємо, міністерства оборони Данії, Нідерландів, Великобританії та США 15 червня оголосили, що вони співпрацюють, аби надати Україні засоби протиповітряної оборони для протидії російській агресії.