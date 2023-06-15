Порошенко на Донбасі закликав “припинити срачі” і зосередитись на підтримці армії

Петро Порошенко з бійцями 46-ї бригади ДШВ звернувся до українців із закликом припинити внутрішні конфлікти і зосередитись на допомозі ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба “Європейської солідарності”.

Петро Порошенко зазначив, що не менш важливою, ніж міць ЗСУ, ніж допомога наших партнерів є наша внутрішня єдність. Україна має одного ворога, і це Путін.

“Я розумію, що втомилися, я розумію, що нерви. Але треба припинити срач, вибачте на слові. Треба тримати єдність аж до нашої повної перемоги. І це послання, яке я хочу передати від наших військових з фронту: єдність, підтримка Збройних Сил і перемога понад усе”, - наголосив Порошенко.

Нагадаємо, у соцмережах вбухнули численні сварки та суперечки після того, як 143 червня у Києві колишнього народного депутата Тараса Чорновола облили зеленкою та кинули в сміттєвий бак.

Перед тим Чорновіл образливо висловився на адресу керівниці медичної служби механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі", депутатки Київради та дівчини загиблого Героя України Аліни Михайлової.

Наприкінці травня він публікував уривок відео із інтервʼю Аліни Михайлової ведучій Соколовій і обурювався, що "нормальним чесним людям доступу фактично немає" в "зелено-ватний телемарафон".

В свою чергу, Михайлова після публікації в соцмережах відео з Чорноволом у баку подякувала, що "досі є багато небайдужих і принципових громадян. Українці не пробачають зрадників, в які б кольори ті не перефарбувались сьогодні".

Раніше лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко в ефірі телеканалу Deutsche Welle на запитання, чи існує після початку повномасштабного вторгнення політична конкуренція в Україні, зазначив, що зараз всі в Україні мають гуртуватися навколо підтримки ЗСУ задля перемоги.