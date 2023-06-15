Всі в Україні мають гуртуватися навколо підтримки ЗСУ задля перемоги, - Порошенко

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко в ефірі телеканалу Deutsche Welle на запитання, чи існує після початку повномасштабного вторгнення політична конкуренція в Україні, зазначив, що зараз всі в Україні мають гуртуватися навколо підтримки ЗСУ задля перемоги.

«У перші години російської повномасштабної агресії я подзвонив президенту Зеленському, зустріч була о 10 ранку, 24 лютого 2022 року і сказав: я вже не лідер опозиції, а ви більше не мій суперник. У нас один ворог», - розповів Порошенко.

«Я теж протягом п’яти років був «воєнним» президентом України.

Він згадав, що на початку його президентства армії як такої не було.

«У нас взагалі не було військової коаліції. Ми разом створювали одні з найкращих Збройних Сил у світі з 2014 року. Я вважаю, що українські воїни, українські Збройні Сили і український народ роблять найкращу бойову роботу. І кожен із нас – я, Зеленський, робимо максимум, що можемо, бо ми солдати, які підтримують наші Збройні Сили», – говорить Порошенко.