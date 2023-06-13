Робоча група погодилась підвищити виплати пораненим і надати статус УБД загиблим тероборонівцям, - Геращенко

Робоча група у Верховній Раді з питань вирішення проблем військовослужбовців узгодила правки щодо поранених – про це повідомила співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко.

«Протягом лікування в лікарні вони дотримуватимуть 100 тисяч, на період реабілітації ця сума становить 12 тисяч гривень. Також узгоджено рішення, що військові частини зможуть брати на баланс машини з правостороннім кермом», – написала Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

«Європейську Солідарність» в групі представляють Петро Порошенко і я. Поінформували колег про наші останні візити до Херсону і також добилися законодавчого вирішення проблеми зарахування в штат військових підрозділів (посмертно) тих, хто загинув при виконанні бойового завдання, але ще не встиг отримати відповідні документи про таке зарахування. Мова йде про героїв Бузкового Гаю в Херсоні, розстріляних окупантами та інших добровольців», – зауважує Геращенко.

«Засідання робочої групи відбулося сьогодні. Тепер поправки затвердить комітет нацбезпеки – й далі голосування в залі на найближчий сесії», – резюмує співголова фракції.