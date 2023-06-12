Вільнюський саміт НАТО має стати частиною нашого наступу на Росію, - Порошенко

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко в ефірі BBC заявив, що саміт НАТО у Вільнюсі має стати частиною наступу ЗСУ на російських окупантів, повідомляє пресслужба "ЄС".

Порошенко також зазначив, що однією із запорук української перемоги є внутрішня і зовнішня єдність.

«Ми маємо дуже важливий етап нашого наступу в липні, і цей етап – Вільнюський саміт НАТО. Без нашого майбутнього членства в НАТО не буде миру в Україні. Миру на континенті не буде. Я думаю, що Велика Британія може продемонструвати своє лідерство так само як вона веде танкову коаліцію, коаліцію протиповітряної оборони, коаліцію реактивних винищувачів, коаліцію НАТО. Таке лідерство є життєво важливим не лише для нас, але й для глобальної стійкої системи безпеки», – наголошує Порошенко.

Відповідаючи на запитання щодо вірогідності проведення виборів, Порошенко зазначив: «У перший же день війни я зустрівся із Зеленським і сказав, що я більше не лідер опозиції, і ви більше не мій опонент, ми солдати. І я хочу зазначити – ми все ще солдати. Ми не політики. Ми не ведемо дискусії, тому що вибори – це атака на єдність, єдність у світі та всередині країни. Це ключовий фактор нашої перемоги. Ніхто зараз не може думати ні про що, крім перемоги. І про майбутні вибори можна говорити, коли вся українська земля буде вільною від російських окупантів», – резюмував Порошенко.