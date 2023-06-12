ВАКС закрив провадження щодо "слуги народу" Колісник, яка не зазначила в декларації майно на 4,4 млн грн

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду закрила кримінальне провадження за обвинуваченням народної депутатки від фракції "Слуги народу" Анни Колісник у недостовірному декларуванні.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Ще в березні перша інстанція ВАКС визнала Колісник винною у недостовірному декларуванні, але звільнила її від покарання через сплив строків давності.

За даними НАБУ, Колісник не внесла до декларації інформацію про оренду двох квартир у Києві, 1/4 частки нежитлового приміщення у Харкові та користування автівкою Cadillac. Загальна вартість цього майна перевищує 4,4 млн грн.

Під час розгляду справи Колісник зазначила, що орендовані квартири в Києві вона "забула задекларувати і це - її помилка". Автомобіль вона не задекларувала, бо нібито не користувалась ним, а частку у нежитловому приміщенні не зазначила через те, що вважала, що відчужила його раніше".

Нагадаємо, 14 жовтня 2022 року НАБУ і САП повідомили Колісник про підозру у недостовірному декларуванні. За версією слідства, вона не внесла до декларації за 2020 рік відомості про оренду (володіння) двох квартир у Києві, частки у нежитловому приміщенні у Харкові та автівки. Вартість цього майна, яке мала, але не відобразила в декларації нардепка, перевищує 4,4 млн грн.

24 березня антикорупційний суд визнав Колісник винуватою і призначив їй покаранням штраф у розмірі 44 200 грн, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані зі здійсненням функції представника влади в органах державної влади строком на 1 рік. Водночас, її звільнили від покарання у зв'язку із закінченням строків давності. Сторона захисту подала скаргу на це рішення.