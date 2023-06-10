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Перемога України буде в підручниках історії, ви визначаєте майбутнє 21-го століття, - Трюдо

Він закінчив виступ словами: «Слава Україні!»

Перемога України буде в підручниках історії, ви визначаєте майбутнє 21-го століття, - Трюдо
Фото: Ярослав Железняк

У Верховній Раді виступив Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо. Також у парламенті перед засіданням 10 червня була присутня заступниця премʼєр-міністра Канади Христина Фріланд та уряд України у повному складі.

Про це LB повідомив нардеп фракції «Голос» Ярослав Железняк. 

«Головні тези виступу:

  • Ви воюєте не тільки за своє виживання, а за демократію та свободу. Світ не може недооцінювати важливість моменту та вашої боротьби. 
  • Ви воюєте за себе, за свою мову, за свої дома, але також за майбутнє всіх нас.
  • Ваша перемога буде в книгах історії і ви визначаєте майбутнє 21-го століття. 
  • Канада буде з вами скільки треба і на скільки треба. Ви не здаєтесь, і тому ми не здамося.
  • Сьогодні ми анонсували 400 млн $ воєнної підтримки, і Канада буде частиною коаліції для тренування ваших пілотів. Це має бути вибір України як захищати себе, Канада буде підтримувати вступ України у НАТО.
  • Ми хочемо миру, але хочемо його на українських умовах. РФ має покинути всю територію України.
  • Ми передаємо конфіскований російській літак (АН-124) Україні.
  • Дякую за те, що залишаєтесь чемпіонами і захисниками демократії кожного дня!», - сказав Железняк.

Трюдо закінчив свій виступ фразою: «Слава Україні!»

Нагадаємо, що Канада виділяє 500 млн канадських доларів (близько 400 млн доларів США) на військову допомогу Україні.

Також сьогодні в Києві Зеленський і Трюдо ухвалили спільну декларацію. Зокрема, Україна і Канада підтвердили свою підтримку розслідувань прокурора Міжнародного кримінального суду. Також Канада схвалює ключові принципи української формули миру.

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