Перемога України буде в підручниках історії, ви визначаєте майбутнє 21-го століття, - Трюдо

У Верховній Раді виступив Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо. Також у парламенті перед засіданням 10 червня була присутня заступниця премʼєр-міністра Канади Христина Фріланд та уряд України у повному складі.
Про це LB повідомив нардеп фракції «Голос» Ярослав Железняк.
«Головні тези виступу:
- Ви воюєте не тільки за своє виживання, а за демократію та свободу. Світ не може недооцінювати важливість моменту та вашої боротьби.
- Ви воюєте за себе, за свою мову, за свої дома, але також за майбутнє всіх нас.
- Ваша перемога буде в книгах історії і ви визначаєте майбутнє 21-го століття.
- Канада буде з вами скільки треба і на скільки треба. Ви не здаєтесь, і тому ми не здамося.
- Сьогодні ми анонсували 400 млн $ воєнної підтримки, і Канада буде частиною коаліції для тренування ваших пілотів. Це має бути вибір України як захищати себе, Канада буде підтримувати вступ України у НАТО.
- Ми хочемо миру, але хочемо його на українських умовах. РФ має покинути всю територію України.
- Ми передаємо конфіскований російській літак (АН-124) Україні.
- Дякую за те, що залишаєтесь чемпіонами і захисниками демократії кожного дня!», - сказав Железняк.
Трюдо закінчив свій виступ фразою: «Слава Україні!»
Нагадаємо, що Канада виділяє 500 млн канадських доларів (близько 400 млн доларів США) на військову допомогу Україні.
Також сьогодні в Києві Зеленський і Трюдо ухвалили спільну декларацію. Зокрема, Україна і Канада підтвердили свою підтримку розслідувань прокурора Міжнародного кримінального суду. Також Канада схвалює ключові принципи української формули миру.