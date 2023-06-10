Перемога України буде в підручниках історії, ви визначаєте майбутнє 21-го століття, - Трюдо

У Верховній Раді виступив Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо. Також у парламенті перед засіданням 10 червня була присутня заступниця премʼєр-міністра Канади Христина Фріланд та уряд України у повному складі.

Про це LB повідомив нардеп фракції «Голос» Ярослав Железняк.

«Головні тези виступу:

Ви воюєте не тільки за своє виживання, а за демократію та свободу. Світ не може недооцінювати важливість моменту та вашої боротьби.

Ви воюєте за себе, за свою мову, за свої дома, але також за майбутнє всіх нас.

Ваша перемога буде в книгах історії і ви визначаєте майбутнє 21-го століття.

Канада буде з вами скільки треба і на скільки треба. Ви не здаєтесь, і тому ми не здамося.

Сьогодні ми анонсували 400 млн $ воєнної підтримки, і Канада буде частиною коаліції для тренування ваших пілотів. Це має бути вибір України як захищати себе, Канада буде підтримувати вступ України у НАТО.

Ми хочемо миру, але хочемо його на українських умовах. РФ має покинути всю територію України.

Ми передаємо конфіскований російській літак (АН-124) Україні.

Дякую за те, що залишаєтесь чемпіонами і захисниками демократії кожного дня!», - сказав Железняк.

Трюдо закінчив свій виступ фразою: «Слава Україні!»

Нагадаємо, що Канада виділяє 500 млн канадських доларів (близько 400 млн доларів США) на військову допомогу Україні.

Також сьогодні в Києві Зеленський і Трюдо ухвалили спільну декларацію. Зокрема, Україна і Канада підтвердили свою підтримку розслідувань прокурора Міжнародного кримінального суду. Також Канада схвалює ключові принципи української формули миру.