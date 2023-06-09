Київ відправив у Херсон другу партію необхідних речей та виділить 100 мільйонів гривень грошової допомоги

У другій партії допомоги - великі ємності для питної води, що встановлюються на вантажівки, фільтри для води та продуктові набори.

Мер Києва Віталій Кличко ініціював виділення 100 мільйонів гривень з бюджету Києва як допомогу Херсонській області, яка внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС зазнала величезної техногенної катастрофи. Також столиця продовжує відправляти гуманітарну допомогу постраждалим регіонам. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

«Сьогодні відправляємо ще допомогу в Херсон та райони Дніпропетровщини, які потерпають після підтоплення, спричиненого підривом російськими окупантами дамби Каховської ГЕС. Київ відправить вантаж з тим необхідним із переліку, з яким до нас звернулися з підтоплених регіонів. На наступну сесію Київради я подам проєкт рішення про виділення столицею Херсонщині фінансової допомоги в розмірі 100 мільйонів гривень», - повідомив Віталій Кличко.

Він уточнив, що у другій партії допомоги - великі ємності для питної води, що встановлюються на вантажівки, фільтри для води та продуктові набори.

В першій партії гумдопомоги, яка відправилась до Херсона 8 червня, були мотопомпи, станції біологічного очищення води, надувні човни та теплові гармати. А також літні спальники, термоси, набори посуду та 2,2 тонни продуктів харчування.

Також раніше Віталій Кличко повідомляв, що Київ забезпечить оздоровлення 100 дітей з Херсону в Карпатах. Зокрема, в Трускавці. Влада Херсону вже формує групи дітей, щоб відправити до місць оздоровлення.