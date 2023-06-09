Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою.

Про це повідомляє сайт президента України.

“Глава Української держави подякував Фуміо Кішіді за підтримку з боку Японії в організації його нещодавнього візиту до Хіросіми для участі в саміті лідерів “Групи семи”. Володимир Зеленський привітав японське головування з успішними результатами саміту G7, на якому, зокрема, були ухвалені важливі рішення щодо подальшої консолідації міжнародної підтримки України в протидії агресії РФ”, – йдеться у повідомленні.

Президент поінформував прем’єр-міністра Японії про наслідки підриву Росією Каховської гідроелектростанції та свій візит у південні регіони України, які опинилися в зоні лиха.

“Агресор спричинив масштабну техногенну, екологічну та гуманітарну катастрофу. Це – свідомий терористичний акт і черговий воєнний злочин Росії”, – наголосив глава держави.

Було також відзначено, що руйнування ГЕС створило загрози для безпеки Запорізької АЕС внаслідок зниження рівня води у Каховському водосховищі.

Фуміо Кішіда висловив солідарність з українським народом у зв’язку з катастрофічними наслідками знищення Каховської гідроелектростанції. Він повідомив, що уряд Японії готує пакет гуманітарної допомоги для України з урахуванням переліку першочергових потреб, переданого українською стороною.

Зеленський поінформував Фуміо Кішіду про ситуацію на лінії фронту та чергову активізацію Росією ракетного терору проти України. Було наголошено, що об’єктами російських атак є цивільна інфраструктура й мирні міста.

Співрозмовники обговорили подальше залучення безпекової підтримки з боку Японії, зокрема щодо практичної співпраці у сфері гуманітарного розмінування. Відбувся обмін думками стосовно шляхів реалізації української формули миру та підготовки до Глобального саміту миру.

Нагадаємо, генеральний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно заявив, що Японія готова надати екстрену гуманітарну допомогу для подолання наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС та повені, яку це спричинило. Допомога становитиме близько 5 млн доларів та розподілятиметься через міжнародні організації.