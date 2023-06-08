Порошенко передав техніку морпіхам та бійцям президентської бригади, які воюють на Сході

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко передав техніку бійцям президентської бригади, морпіхам та 14-му окремому стрілецькому батальйону, повідомляє пресслужба "ЄС".
«Сьогодні тут у нас і наші славетні морпіхи з 37-ї бригади, і потужний рівненський 14-й батальйон, і наші друзі з президентської бригади. Ми передаємо їм лазне-пральні комплекси, які вони так потребують. А також пересувну авторемонтну майстерню, бо президентська бригада веде бої на Сході, де вони зможуть повертати до бойових дій пошкоджену техніку», – пояснив експрезидент.
Він зазначив, що його команда, додатково до постачання зброї, бронетехніки, Посейдонів, дронів, займається команда займається розв'язанням побутових проблем
"Кількість виготовлених лазне-пральних комплексів вже перевищила 50, а загалом волонтери ГО «Справа Громад» планують виготовити дві сотні таких комплексів, бо вони потрібні у кожній бригаді», – зазначив Порошенко.