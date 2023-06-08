Бійці зможуть повертати до бойових дій пошкоджену техніку.Порошенко передав техніку морпіхам та бійцям президентської бригади, які воюють на Сході

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко передав техніку бійцям президентської бригади, морпіхам та 14-му окремому стрілецькому батальйону, повідомляє пресслужба "ЄС".

Фото: eurosolidarity.org

«Сьогодні тут у нас і наші славетні морпіхи з 37-ї бригади, і потужний рівненський 14-й батальйон, і наші друзі з президентської бригади. Ми передаємо їм лазне-пральні комплекси, які вони так потребують. А також пересувну авторемонтну майстерню, бо президентська бригада веде бої на Сході, де вони зможуть повертати до бойових дій пошкоджену техніку», – пояснив експрезидент.

Він зазначив, що його команда, додатково до постачання зброї, бронетехніки, Посейдонів, дронів, займається команда займається розв'язанням побутових проблем

"Кількість виготовлених лазне-пральних комплексів вже перевищила 50, а загалом волонтери ГО «Справа Громад» планують виготовити дві сотні таких комплексів, бо вони потрібні у кожній бригаді», – зазначив Порошенко.