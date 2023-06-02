Порошенко привіз десантникам на Донеччину тягач Foden та мобільний шиномонтаж

Лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко під час поїздки на східний фронт передав потужний тягач Foden та майстерню мобільного шиномонтажу у десантний підрозділ.

Вантажівка Foden, обладнана мультиліфтом, за лічені хвилини піднімає контейнер з боєприпасами чи бронетехніку довжиною до 7 метрів і вагою до 18 тонн — а це будь-яка колісна бронемашина. Якщо потрібно евакуювати з поля бою — дві-три хвилини, щоб затягнути машину на платформу, кілька хвилин на фіксацію, а потім — півтори хвилини та евакуація, пояснюють волонтери.

«Загалом автомобіль буде виконувати різного виду задачі. Зокрема, це перевезення шиномонтажа, доставка у визначені місця. Якщо беремо дві платформи, якщо беремо на іншу платформу пустий контейнер, відповідно можна завантажувати все, починаючи від продуктів, закінчуючи боєприпасами. Плюс – евакуація техніки. Ми можемо затягнути техніку на платформу, евакуювати та доставити у точку передачі техніки або ремонту», – говорить десантник.

«Зазвичай ми раді всьому, навіть ключу для ремонту. А тут взагалі прийшов такий автомобіль і такий шиномонтаж, який чекав не тільки я. Зверталися люди, які вже хочуть перебортувати колеса, відремонтувати – ще не було цього шиномонтажа, а вже завдання були. Тому це дуже добра справа», – дякує боєць ДШВ.

Мобільний шиномонтаж – це новий проєкт Фонду Порошенка та ГО «Справа Громад». У спеціально обладнаному контейнері є багатофункціональний шиномонтажний верстат, який може «перевзувати» практично всі колеса для військової техніки. Є також балансувальний верстат, кран-балка для підйому коліс, а також всі аксесуари: пневматичні та гідравлічні домкрати, пневматичний гайковерт, необхідні головки та підставки. Тут є і ручний інструмент, і пневматичний, є механічні ключі для демонтажу і весь асортимент витратних матеріалів. Електрообладнання працює завдяки потужному генератору. Все це господарство швидко вантажиться на платформу тягача і доставляється туди, де воно потрібне.

«Евакуйовуватиме та перевозитиме техніку: бетери, тягачі, вантажівки та навіть деякі САУ. Тягатиме БК, продукти і все що можна запхнути в контейнер. Не дарма ж він такий величезний. Допомагатиме хлопцям та дівчатам приборкувати залізо і перемагати», – пише Порошенко.