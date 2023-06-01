Кучму помітили на Лазурному березі, – УП

Другого президента України 84-річного Леоніда Кучму помітили у Франції на Лазурному березі. Він проживав там у маєтку зятя, бізнесмена Віктора Пінчука, йдеться у розслідуванні Української правди "Батальйон Монако".

Журналісти нагадали, що Кучма прокоментував повномасштабне вторгнення Росії лише на 15-ий день від його початку.

Крім Кучми, на Лазурному березі помітили екснардепа Олександра Табалова ("Батьківщина") і ексдепутата Харківської облради Володимира Скоробагача. Майже рік тому його родина переїхала до Франції на Кап-Ферра.

"Тоді донька Скоробагача, теж харківська депутатка повідомила що її батько виїжджає з країни як волонтер у справах благодійного фонду. Згодом Скоробагач склав депутатські повноваження", – зазначили журналісти.

Також за кордоном був колишній заступник голови правління наказ "Нафтогаз" Олександр Кацуба. У коментарі УП Кацуба заявив, що виїжджав з країни для закупівлі машин для ЗСУ та заїхав до дітей.

Також на курорті помітили Юрія Іванющенка, що відомий як Юра Єнакієвський. За інформацією джерел УП у бізнесових колах, Іванющенко курсує між трьома місцями: Москвою, Дубаєм і Монако.

Також журналісти УП помітили в Монако Бориса Баума – колишнього радника ексзаступника керівника офісу президента Кирила Тимошенка та колишнього першого заступника голови консультаційної ради комісії по регулюванню азартних ігор та лотерей. У Монако є й нерухомість сина підозрюваного у державній зраді В'ячеслава Богуслаєва, Олександра, але після арешту батька його там не помічали.

Нагадаємо, журналісти Bihus info зʼясували, що до Болгарії в серпні 2022 року їздив депутат "Слуги народу" Богдан Торохтій. Торохтій сказав, що "можливо" був з дружиною в Болгарії, але це потрібно дивитись нотатки. Потім депутат надіслав журналістам скріншот із метаданими з телефону дружини. Світлина, яку Левченко публікувала з Болгарії, згідно з тими даними, була зроблена у вересні 2021 року. Однак журналісти зазначили, що дату створення фото можна відредагувати приблизно за 15 секунд, змінивши налаштування календаря на телефоні. Журналісти сумніваються, що метадані справжні, бо Левченко в інстаграмі робила пости і в той день, в який нібито було зроблено фото, і до, і після. І тоді вона постила фото з Києва, а не з Болгарії. А от у серпні 2022 Аліна робила дописи з Болгарії.