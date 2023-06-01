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Представники парламентів країн НАТО закликали визначити чіткий шлях для вступу України до Альянсу на саміті у Вільнюсі

Також вони закликали забезпечити чіткі та міцні безпекові гарантії для України до її вступу в Альянс.

Представники парламентів країн НАТО закликали визначити чіткий шлях для вступу України до Альянсу на саміті у Вільнюсі
Фото: nrcu.gov.ua

Сьогодні, 1 червні, голови парламентських комітетів закордонних справ країн НАТО закликали до повного виконання рішень Бухарестського саміту НАТО 2008 року щодо членства України в Альянсі.

“Ми, голови парламентських комітетів закордонних справ, визнаємо важливість повного та постійного виконання Бухарестських рішень, викорінення сірих зон безпеки в Європі, як і поточної невизначеності навколо членства України в НАТО, оскільки це заохочує подальшу російську агресію, перешкоджає успіху демократичного розвитку усього регіону та ставить під загрозу заснований на правилах міжнародний порядок”, – йдеться в документі. 

Представники парламентів звернули увагу, що членство України в НАТО закріпитьсталий мир не лише в Україні, а й у Європі загалом, демонструючи, що Росіяне має права вето на розширення НАТО, що Україна вільна вибирати, з якими безпековими та оборонними організаціями об’єднуватися, і що Україна не входить до сфери впливу Росії. 

“З нетерпінням чекаємо історичного значення Вільнюський саміт НАТО, щоб надіслати чітке повідомлення, що автократії не в змозі підірвати глобальну демократію та мир, що це лише завдяки зусиллям НАТО мир тривав майже 75 років”, – йдеться в документі. 

Зазначається, що перемога України над агресією Росії та членство України в НАТО зміцнить стійкий мир не лише в Україні, а й у всій Європі, і глобально закріпить заснований на правилах міжнародний порядок. Україна зараз є постачальником безпеки, і членство України в НАТО значно посилить Альянс. 

Членство України в НАТО було б набагато ефективнішим і дешевшим, ніж поточна оборонна допомога, яка зараз надається Україні.

“Тому ми закликаємо НАТО та її глав держав і урядів на саміті НАТО у Вільнюсі визначити чіткий шлях для вступу України до НАТО та забезпечити чіткі та міцні безпекові гарантії для України. Членство України в НАТО значною мірою сприятиме безпеці Альянсу і допоможе російському суспільству остаточно позбутися імперських мрій, які Путін використовує для консолідації свого режиму”, – йдеться в документі.

Також зазначається, що потрібно все глибше інтегрувати Україну в структури НАТО та процеси, що передуватимуть вступу України до НАТО.

Зазначимо, Вільнюський саміт НАТО має відбутися 11-12 липня 2023 року в столиці Литви.

Нагадаємо, сьогодні в Осло триває зустріч міністрів закордонних справ країн блоку НАТО. На порядку денному питання вступу Швеції і війна в Україні.

Минулого тижня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна не зможе вступити до альянсу, доки війна з Росією не закінчиться.

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