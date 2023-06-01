Пошкоджено житловий будинок та припарковані поруч автомобілі.

Російські війська зранку 1 червня обстріляли Дніпровський район Херсона. В результаті дві людини дістали поранення.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"О четвертій ранку армія РФ завдала удару по житловому будинку, через що будівля зазнала руйнувань, а також пошкоджено автомобілі, котрі були припарковані поруч. Внаслідок ворожого удару поранення дістали двоє чоловіків", – йдеться у повідомленні.

В ОВА уточнили, що у 26-річного херсонця – опіки рук, а в 41-річного – мінно-вибухова травма та осколкові поранення шиї та ніг. Обох госпіталізували, лікарі надають їм необхідну допомогу.

Нагадаємо, минулої доби через росіян у Херсонській області загинула одна людина, пʼятеро поранені. Серед потерпілих – дитина.