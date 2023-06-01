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Лавров прибув до ПАР, аби обговорити ордер МКС

Російський міністр щойно повернувся з подорожі Східною Африкою, яка включала зустрічі з лідерами Кенії, Бурунді та Мозамбіку. 

Лавров прибув до ПАР, аби обговорити ордер МКС
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прибув до Кейптауна на тлі дебатів про те, чи виконає Південно-Африканська Республіка ордер на арешт президента Володимира Путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом.

Про це пише The New York Times.

Путін мав би приїхати до Південної Африки, члена суду, у серпні для участі в саміті країн БРІКС − Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки. Лавров цього тижня перебуватиме в ПАР для підготовки до цієї зустрічі. Міністр щойно повернувся з подорожі Східною Африкою, яка включала зустрічі з лідерами Кенії, Бурунді та Мозамбіку. 

Очікується, що очільник російського МЗС та його колега з Південної Африки Наледі Пандор обговорять ордер МКС.

Цього тижня Міністерство закордонних справ Південної Африки заявило, що саміт буде захищений дипломатичним імунітетом. Цей імунітет, однак, “не для конкретних осіб”, заявили в міністерстві.

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Нагадаємо, питання проведення саміту зараз обговорюють міністри ПАР. Один із варіантів, який набирає популярності серед чиновників, – попросити попереднього голову групи Китай прийняти саміт, сказав високопоставлений урядовець, який говорив на умовах анонімності.

Зазначимо, раніше Південна Африка оголосила про свій намір вийти з МКС після протестів проти нездатності заарештувати колишнього президента Судану Омара аль-Башира, якого розшукували за звинуваченнями в геноциді, коли він був присутній на саміті Африканського Союзу в Йоганнесбурзі в 2015 році. Однак це рішення пізніше змінили.

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