Лавров прибув до ПАР, аби обговорити ордер МКС

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прибув до Кейптауна на тлі дебатів про те, чи виконає Південно-Африканська Республіка ордер на арешт президента Володимира Путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом.
Про це пише The New York Times.
Путін мав би приїхати до Південної Африки, члена суду, у серпні для участі в саміті країн БРІКС − Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки. Лавров цього тижня перебуватиме в ПАР для підготовки до цієї зустрічі. Міністр щойно повернувся з подорожі Східною Африкою, яка включала зустрічі з лідерами Кенії, Бурунді та Мозамбіку.
Очікується, що очільник російського МЗС та його колега з Південної Африки Наледі Пандор обговорять ордер МКС.
Цього тижня Міністерство закордонних справ Південної Африки заявило, що саміт буде захищений дипломатичним імунітетом. Цей імунітет, однак, “не для конкретних осіб”, заявили в міністерстві.
Нагадаємо, питання проведення саміту зараз обговорюють міністри ПАР. Один із варіантів, який набирає популярності серед чиновників, – попросити попереднього голову групи Китай прийняти саміт, сказав високопоставлений урядовець, який говорив на умовах анонімності.
Зазначимо, раніше Південна Африка оголосила про свій намір вийти з МКС після протестів проти нездатності заарештувати колишнього президента Судану Омара аль-Башира, якого розшукували за звинуваченнями в геноциді, коли він був присутній на саміті Африканського Союзу в Йоганнесбурзі в 2015 році. Однак це рішення пізніше змінили.