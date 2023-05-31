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Кадирову варто мститися Москві й особисто Путіну, а не погрожувати Україні, – Данілов

Секретар РНБО нагадав Кадирову, що це росіяни вбивали та нищили чеченців.

Кадирову варто мститися Москві й особисто Путіну, а не погрожувати Україні, – Данілов
Фото: РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що главі Чечні Рамзану Кадирову варто мститися Москві та особисто президенту РФ Володимиру Путіну, а не погрожувати Україні.

Про це секреатр РНБО написав у Twitter. 

“Кадирову варто мститися Москві й особисто Путіну, а не погрожувати Україні. Це росіяни вбивали та нищили чеченців. Це росіяни принесли на чеченську землю століття рабства, тисячі вбитих і закатованих жінок і дітей, знищенні міста і спаплюжені могили предків. Не українці танками зрівнювали з землею Грозний разом з його мирними мешканцями, це були російські танки”, – написав Данілов. 

Він додав, що чеченський народ про це памʼятає, а тим, хто забув, час згадати. 

Зазначимо, що раніше Кадиров пообіцяв помсту за удар безпілотниками по Москві.

Нагадаємо, вранці 30 травня в РФ заявили про "атаку безпілотників" на Москву, є пошкодження будинків. Мер міста Собянін визнав, що деякі будівлі зазнали пошкоджень.

У російському міністерстві оборони сказали, що загалом було вісім БпЛА, з них пʼять збили з "Панцир-с", але неофіційні дані росіян свідчать, що їх нібито було близько 30. 

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