Головне за ніч та ранок. Середа, 31 травня

З початку травня 2023 року Росія все частіше поступається ініціативою у війні та реагує на дії України, а не активно просувається до своїх власних військових цілей, заявили у Міністерстві оборони Великої Британії.

У травні 2023 року Росія впродовж 20 ночей завдавала односторонніх ударів безпілотниками та крилатими ракетами вглиб України.

“Росія не досягла великих успіхів у своїх ймовірних цілях щодо нейтралізації вдосконаленої ППО України та знищення українських сил контратаки. На місцях РФ передислокувала сили безпеки, щоби реагувати на атаки партизанів на заході Росії”, − зазначають британці.

В оперативному плані російське командування, ймовірно, намагається сформувати резервні сили та розмістити їх там, де, на їхню думку, може статися українська контратака. Однак це, ймовірно, було підірвано незадіяними силами замість того, щоб відправити їх для заповнення прогалин на лінії фронту навколо Бахмута.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Упродовж доби підрозділи сил оборони відбили 22 ворожих атаки.

Минулої доби Росія завдала чергового масованого авіаційного удару по території України, застосувавши ударні БпЛА “Shahed”. Майже всі дрони були знищені нашими захисниками. Проте є постраждалі серед цивільного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, іншу цивільну та адміністративну інфраструктуру. Загалом противник минулої доби завдав 64 авіаційних та одного ракетного удару, здійснив 88 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також удару по його зенітно-ракетному комплексу. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, район зосередження живої сили противника, чотири артилерійських підрозділи на вогневій позиції, зенітно-ракетний комплекс, три склади пально-мастильних матеріалів та станцію радіоелектронної боротьби.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 31 травня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 470 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 208 тисяч військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця наголосив, що принципи гарантування ядерної безпеки на Запорізькій АЕС мають передбачати повну демілітаризацію та деокупацію станції.

Про це він заявив у вівторок на засіданні Ради безпеки ООН щодо ситуації на ЗАЕС. Кислиця нагадав, що Росія продовжує активно використовувати атомну станцію у воєнних цілях, розмістивши там близько 500 військовослужбовців і 50 одиниць важкого озброєння. Військова техніка, боєприпаси та вибухові речовини, за словами постпреда, розташовані в турбінних залах енергоблоків 1, 2 та 4.

Коментуючи п’ять принципів ядерної безпеки ЗАЕС, які сформулював гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросі у своєму виступі, Кислиця зазначив: "Ми беремо до відома принципи генерального директора, спрямовані на сприяння забезпеченню ядерної безпеки на ЗАЕС... Однак ці принципи мають бути доповнені вимогою щодо повної демілітаризації та деокупації станції".

Докладніше – в нашій новині.

Білий дім продовжує збирати інформацію щодо учорашньої атаки дронів на Москву, але не схвалює удари всередині Росії. США сконцентрувалися на постачанні Україні озброєння та знань, необхідних для повернення українських суверенних територій. На цьому під час брифінгу наголосила речниця Білого дому Каріна Жан-Пʼєрре.

"І це саме те, чим ми займаємося протягом цього періоду більш ніж у рік. І якщо ви подивитеся на те, де ми сьогодні, то сьогодні також відбувся 17-й раунд авіаударів Росії по Києву лише за цей місяць. Тільки в цьому місяці – травні – який майже збіг. Багато з них вразили цивільні території, оскільки Росія продовжує свої жорстокі атаки – це жорстокі атаки проти народу України. Отже, Росія почала цю неспровоковану агресію, цю неспровоковану війну проти України. Росія може покінчити з цим у будь-який момент", – зазначила вона.

Речниця додала, що Вашингтон не підтримує використання наданого американцями озброєння для атак по РФ, і це українцям говорили і публічно, і приватно.

Нагадаємо, вчора вранці група безпілотників літала над Москвою. Є незначні пошкодження багатоповерхівки. Місцева влада говорила, що значних поранень ніхто не зазнав, а також, що усі БпЛА були збиті. У російському міністерстві оборони сказали, що загалом було вісім БпЛА, з них пʼять збили з "Панцир-с", але неофіційні дані росіян свідчать, що їх нібито було близько 30. В атаці Росія звинувачує Україну.

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат назвав атаку безпілотних літальних апаратів по Москві у вівторок російськими внутрішніми проблемами.

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