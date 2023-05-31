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Українці вже завершують навчання на шведських сучасних бойових машинах CV-90

Ці ББМ використовуються країнами НАТО.

Українці вже завершують навчання на шведських сучасних бойових машинах CV-90
Фото: скріншот

Захисники України вже завершують підготовку на сучасних бойових машинах піхоти CV-90, які отримають від Швеції.

Ці ББМ використовуються країнами НАТО. Про це повідомили в міністерстві оборони України.  

"Сили оборони України отримають БМП CV-90. Це буде чергова потужна допомога від шведських партнерів. Броньовані машини стоять на озброєнні низки держав-членів НАТО", – йдеться у повідомленні. 

Про постачання CV-90 міністр оборони України Олексій Резніков говорив зі шведським колегою Полом Йонсоном під час візиту шведської делегації минулого тижня. 

CV-90 – розробка компанії BAE Systems-Hägglunds. Виробляється з 1990-х років у різних модифікаціях. "Мілітарний" писав, що Україна, найбільш імовірно, отримає ту модифікацію, яка в основному перебуває на озброєнні в Швеції – CV9040. 

CV90 (Combat Vehicle 90) перебуває на озброєнні скандинавських країн, Естонії та Нідерландів. Їх обрали для себе на тендері Чехія та Словаччина.

Бойова машина піхоти CV90 озброєна 40-мм гарматою L70 Bofors. Захист машини дозволяє витримувати влучання 30-мм снарядів.

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